Kansanedustaja Elokapinan mielenosoituksista: Yli 2000 työtuntia pois

Perussuomalaisten kansanedustaja Sanna Antikainen kritisoi Elokapinan toimintaa julkaisussaan X-viestipalvelussa. Hän viittaa poliisin arvioon, jonka mukaan viranomaiset olisivat käyttäneet 2038 työtuntia viime kesäkuussa järjestetyn Elokapinan Kulovalkea-mielenosoituksen yhteydessä.
– Tämä työ on poissa kaikesta muusta. Yli 2 000 työtuntia pois liikenteen valvonnasta, rikosten ennalta estämisestä, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämisestä, poissa hälytystehtäviltä – ja ihan vaikka hatkanuorten etsimiseltä, Antikainen sanoo.
Elokapinan kaltaisten tapahtumien aikana rikolliset saattavat hänen mukaansa käyttää tilanteita hyväkseen.
– Resurssien puute huomataan, ja tällöin varmasti ”laitetaan tapahtumaan” asioita. Mielellään nämä tahot varmasti jopa maksavat Elokapinan kaltaisille kerhoille poliisin työtaakan lisäämiseksi näin, kansanedustaja väittää.
Elokapinan toiminnan ensisijaisia tavoitteita ovat Antikaisen mielestä yleisen järjestyksen ja turvallisuuden häiritseminen, poliisin kuormittaminen ja kustannusten aiheuttaminen yhteiskunnalle.
– Se tulee kieltää. Ei kukaan voi olettaa, että muka-hyvän sanomasi takia sinulla on oikeus toimia näin, Antikainen linjaa.
Tämä työ on poissa kaikesta muusta. Yli 2000 työtuntia pois liikenteen valvonnasta, rikosten ennalta estämisestä, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämisestä, poissa hälytystehtäviltä – ja ihan vaikka hatkanuorten etsimiseltä.
Luuleeko joku etteivät muut rikolliset… pic.twitter.com/eGPyy4UnNm
— Sanna Antikainen 🇫🇮 🇺🇦 (@SannaAntikainen) August 24, 2025