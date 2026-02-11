Kanadassa tuhoisin joukkoampuminen vuosikymmeniin – tämä tiedetään nyt

Ainakin kymmenen ihmistä on kuollut joukkoampumisessa Kanadassa. Kansainvälisten uutismedioiden mukaan kyseessä on maan tuhoisin kouluampuminen vuosikymmeniin.

Ampuminen tapahtui Kanadan Brittiläisen Kolumbian provinssin koillisosassa harvaanasutulla seudulla sijaitsevassa Tumbler Ridgen lukiossa tiistaina noin kello 13.20 paikallista aikaa.

Poliisi löysi koulusta kuusi kuollutta ja kymmeniä loukkaantuneita. Yksi henkilö kuoli matkalla sairaalaan. Lisäksi kaksi muuta henkilöä löydettiin kuolleina asuinrakennuksesta, jonka uskotaan liittyvän tapaukseen, Kanadan ratsupoliisi tiedotti lausunnossaan. Kaikkiaan ampuja surmasi siis yhdeksän henkilöä.

Epäilty ampuja löydettiin kuolleena koululta, ja hänellä oli ”ilmeisesti itse aiheutettu vamma”, poliisi kertoi.

Epäiltyä kuvailtiin ”ruskeahiuksiseksi naiseksi, jolla oli yllään mekko”, kertoo uutiskanava CNN viitaten CBC Newsin saamaan tietoon alueen asukkaille lähetetyistä hätäilmoituksista.

Kaksi uhria kuljetettiin helikopterilla sairaalaan vakavasti loukkaantuneina. Noin 25 muuta lievemmin loukkaantunutta saa hoitoa paikallisessa terveyskeskuksessa, poliisi kertoi.

Tumbler Ridgen koulussa on provinssin verkkosivujen mukaan 175 oppilasta.

Poliisi ei ole vielä selvittänyt ampumisen motiivia, kerrottiin tiistaina pidetyssä tiedotustilaisuudessa.

Vielä ei ole tiedossa, kuinka moni menehtyneistä oli lapsia tai, millaisia yhteyksiä heillä mahdollisesti oli epäiltyyn ampujaan.

Poliisi on tunnistanut ampujan mutta ei toistaiseksi julkista tietoja. Poliisi ei kommentoinut, oliko ampuja alaikäinen.

Tumbler Ridge on noin 2400 asukkaan kaupunki Kalliovuorten juurella Länsi-Kanadassa, noin 680 kilometrin päässä Yhdysvaltain rajasta.

Joukkoampumiset ovat Kanadassa erittäin harvinaisia, ja maan aselainsäädäntö on huomattavasti tiukempi kuin Yhdysvalloissa. Small Arms Research -hankkeen mukaan Yhdysvalloissa on 121 ampuma-asetta sataa asukasta kohden, kun taas Kanadassa vastaava luku on arviolta 35 asetta sataa asukasta kohden.

Tämän mittaluokan kouluampumiset ovat harvinaisia. Vuonna 1989 asemies murhasi 14 naista Montréalin École Polytechniquessa tapahtuneessa joukkoampumisessa. Tapaus käynnisti kansallisen keskustelun naisiin kohdistuvasta väkivallasta ja johti tiukempaan aselainsäädäntöön.

Kanadassa on laitonta ostaa rynnäkkökiväärityyppistä asetta, joita on käytetty useissa Yhdysvaltojen tuhoisimmista kouluampumisista.

Kanadan pääministeri Mark Carney esitti tapauksen johdosta välittömästi syvimmät osanottonsa viestipalvelu X:ssä.