Kanadassa julistettiin hätätila – syynä vaarallinen huume

Kanadassa on julistettu hätätila pahenevan huumetilanteen vuoksi. Hätätila on julistettu koko Brittiläiseen Kolumbiaan, joka on yksi Kanadan provinsseista. Asiasta kertoo Vancouver Sun.
Hätätila julistettiin siksi, että alueen katukauppaan on levinnyt vaarallisia huumausaineyhdistelmiä, joissa yhdistetään eläinlääketieteessä käytettyä rauhoittavaa medetomidiini-ainetta fentanyyliin. Fentanyyli on jo itsessäänkin erittäin voimakas aine ilman yhdistelyä.
Vancouver Sunin mukaan yhdisteen myynti on johtanut yliannostusten voimakkaaseen kasvuun. Ongelma vaivaa etenkin pieniä kaupunkeja ja kyläyhteisöjä. Esimerkiksi Duncanin pikkukaupungin pormestari Michelle Staples on kuvaillut yhdisteen leviämistä ”jatkuvaksi kriisiksi”.
Vaarallinen huumausaineyhdistelmä on herättänyt huolta muuallakin Kanadassa. Ainakaan toistaiseksi hätätila ei silti koske Kanadan muita provinsseja.