Kanadan Ukrainalle lupaama ilmatorjunnan järjestelmä on yhä toimittamatta

Kanadan hallitus ilmoitti 10. tammikuuta 2023, että se hankkii Ukrainalle edistyksellisen NASAMS-ilmatorjuntajärjestelmän ohjuksineen 406 miljoonalla dollarilla. Se oli suurin osuus marraskuussa 2022 paljastetusta 500 miljoonan dollarin apupaketista.

Huhtikuussa 2023 maan puolustusministeri Anita Anand väitti CBC Newsin haastattelussa, että ilmatorjuntajärjestelmä oli matkalla Ukrainaan. Ei ollut.

Kanadan puolustusministeriön tiedottaja Andrew McKelvey kertoi Ottawa Citizenille, että järjestelmä on kyllä ostettu Yhdysvalloista FMS-menettelyn mukaisesti, mutta sen toimituksen yksityiskohdat, mukaan lukien aikataulu, ovat yhä käynnissä Yhdysvaltojen kanssa. Hän ei pystynyt antamaan arviota, milloin järjestelmä voisi saapua Ukrainaan.

Ilmatorjuntajärjestelmän toimitus on ollut kuuluvasti esillä hallituksen ministerien puheissa, kun he ovat hehkuttaneet Kanadan yli yhdeksän miljardin dollarin Ukrainalle toimitetusta tuesta. Alkuperäisen ilmoituksen ajankohtana 10. tammikuuta 2023 Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kiitti Kanadan pääministeri Justin Trudeauta NASAMS:in lahjoituksesta yhteisö- ja mikroblogipalvelu Twitterissä (nykyään X).

Helmikuusta 2022 lähtien Kanada on sitoutunut 2,4 miljardin dollarin sotilasapuun Ukrainalle. Se on sisältänyt Leopard-panssarivaunuja, panssaroituja ajoneuvoja, M777-haupitseja, raketinheittimiä, panssarintorjunta-aseita, ammuksia ja käsiaseita.

Kun Ottawa Citizen kysyi Kanadan asevoimilta arviota näiden järjestelmien korvaamisen kustannuksista, median saaman vastauksen mukaan arviota ei ollut vielä saatavissa. Kuitenkin vain viikkoa aiemmin oli maavoimien kanssa yhteistyössä tehtävään julkaisuun annettu arvio 220 miljoonaa dollaria.

#Zelenskyy said Trudeau’s “true leadership in standing for democracy and human rights has been vividly proven again.Thank you for helping us to protect our sky. #NASAMS procured for us by #Canada will be a strong shield for our cities and citizens.”🍁🇺🇦🍁https://t.co/fwkTzyLJBg

— Lynne Brown 🍁 Scones are always the way to go (@dlynnebrown) January 13, 2023