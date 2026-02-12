Kanadan ampumisesta uutta tietoa – epäilty oli 18-vuotias transsukupuolinen

Kanadan poliisi on kertonut lisätietoja tiistaina tapahtuneesta joukkoampumisesta, kertovat kansainväliset uutismediat.
Poliisi on tunnistanut epäillyksi 18-vuotiaan naisen, joka oli keskeyttänyt koulun noin neljä vuotta sitten, poliisi kertoi. Poliisin mukaan epäilty syntyi biologisesti mieheksi ja teki sukupuolenkorjauksen noin kuusi vuotta sitten. Poliisit olivat käyneet hänen asunnollaan useita kertoja mielenterveyshuoliin liittyen.
Viisi oppilasta ja yksi opettaja löydettiin kuolleina Brittiläisessä Kolumbiassa syrjäisellä seudulla sijaitsevasta Tumbler Ridgen koulusta tiistaina paikallista aikaa. Lisäksi kahden henkilön ruumiit löydettiin asunnosta. Nämä kaksi uhria on poliisin mukaan tunnistettu epäillyn äidiksi ja velipuoleksi.
Poliisi kertoo, että suurin osa uhreista oli lapsia: ampumisessa kuoli viisi 12–13-vuotiasta oppilasta sekä epäillyn 11-vuotias velipuoli. Ampumisessa haavoittui kymmeniä ihmisiä.
Poliisi kertoi aiemmin, että epäilty ampuja löydettiin kuolleena koululta, ja hänellä oli ”ilmeisesti itse aiheutettu vamma”.
Tumbler Ridge on noin 2400 asukkaan kaupunki Kalliovuorten juurella Länsi-Kanadassa, noin 680 kilometrin päässä Yhdysvaltain rajasta.
Joukkoampumiset ovat Kanadassa erittäin harvinaisia, ja maan aselainsäädäntö on huomattavasti tiukempi kuin Yhdysvalloissa. Small Arms Research -hankkeen mukaan Yhdysvalloissa on 121 ampuma-asetta sataa asukasta kohden, kun taas Kanadassa vastaava luku on arviolta 35 asetta sataa asukasta kohden.
Kyseessä on Kanadan tuhoisin joukkoampuminen 35 vuoteen. Vuonna 1989 asemies murhasi 14 naista Montréalin École Polytechniquessa tapahtuneessa joukkoampumisessa. Tapaus käynnisti kansallisen keskustelun naisiin kohdistuvasta väkivallasta ja johti tiukempaan aselainsäädäntöön.