Kanada etenee kohti vaaleja entistä epävarmemmassa tilanteessa

Vielä joitain kuukausia sitten kanadalaiset olisivat äänestäneet konservatiivipuolueen selkeään voittoon. Nyt vaalien aidosti lähestyessä liberaalien aikaisemmin toivottomalta näyttävä tilanne on kääntynyt ja konservatiivien etumatka pienentynyt. Voittaja on se, jonka koetaan paremmin pystyvän pistävämään vastaan Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpille, kerrotaan BBC:n artikkelissa.

Presidentti Trumpin puheet Kanadasta tulevana Yhdysvaltain 51. osavaltiona ja uhkailu sittemmin jo osittain toteutuneilla 25 prosentin tuontitulleilla on muuttanut kanadalaisäänestäjien prioriteetteja.

– Trumpin retoriikka on syrjäyttänyt kaikki muut aiheet, huomauttaa Ottawan yliopiston politiikan tutkimuksen professori Luc Turgeon.

Konservatiivit johtavat tällä hetkellä yhä kannatusmittauksia. Noin 40 prosenttia kanadalaisista äänestäisi konservatiiveja, mikäli vaalit järjestettäisiin nyt. Liberaalit ovat kuitenkin nostaneet lyhyessä ajassa kannatustaan yli kymmenellä prosenttiyksiköllä ja puolueen kannatus asettuu nyt noin 30 prosentin tietämille. Suurimpia vaikuttavia tekijöitä vaalien lopputulokseen ovat liberaalipuolueen tuleva johtajamuutos, vaalien ajankohdan valikoituminen sekä puolueiden kyky sopeuttaa ja muuttaa kampanjoitaan uuteen tilanteeseen.

Liberaalit valitsevat uuden johtajansa sunnuntaina epäsuosiossa kylpeneen Justin Trudeaun jättäytyessä pois puolueensa johdosta. Kärkiehdokkaaksi on noussut Mark Carney, jonka kokemukset sekä Kanadasta että Englannista pankkiirina ovat herättäneet huomiota. Carneyn kokemuksia niin vuoden 2008 finanssikriisin kuin Brexitin selvittämisessä pidetään Kanadassa arvokkaana neuvotteluvalttina Trumpin talouspolitiikkaa ja tulleja vastaan. On arvoitus riittääkö kanadalaisille Trudeaun korvaaminen toisella liberaalijohtajalla, vai toivovatko he suurempaa muutosta ja äänestävät konservatiivit valtaan.

Konservatiivien ongelmaksi on koitunut, että näiden aikaisemmin esillä pitämiä aiheita ei enää koeta yhtä merkittäviksi. Puolue on keskittynyt sisäpoliittisiin ongelmiin, kuten rikollisuuteen, nousseisiin elinkustannuksiin ja terveydenhuollon ongelmiin, syyttäen näistä Trudeauta. Tämän kuitenkin jättäessä eroilmoituksensa ja maan huomion kiinnittyessä sen naapurisuhteeseen vanhat teemat ovat menettäneet tehonsa. Puolueen on täytynyt vaihtaa suuntaa ja muuttaa ajatuksensa rikkinäisestä Kanadasta isänmaallisempaan vaaliteemaan.

Liberaalit ovat pyrkineet nostamaan kannatustaan korostamalla konservatiivien johtaja Pierre Poilievren ja Yhdysvaltain presidentti Trumpin yhtäläisyyksiä esimerkiksi sanavalinoissa. Itse Trump on kuitenkin kommentoinut artikkelin mukaan, ettei Poilievre ole ”riittävän MAGA” hänen mielestään.

Liberaalien uuden puolueenjohtajan tulee valitsemisensa jälkeen ensitöikseen ilmoittaa uusien vaalien ajankohta. Vaalit voidaan järjestää milloin vain ennen elokuun 20. päivää. Vaalien ajankohta voidaan asettaa strategisesti pelaamaan lisää aikaa liberaaleille kuroa kannatustaan lähemmäs tällä hetkellä johdossa olevaa konservatiivipuoluetta.

Olivat vaalit milloin hyvänsä ja johdossa kuka vain, on varmaa ainoastaan se, että Trumpin vaikutus tulee näkymään Kanadan politiikassa vahvasti.