Kampanjapäällikkö perustelee Ylellä Alexander Stubbia: Ammattilainen ja kuuntelija

Kokoomuksen presidenttiehdokas Alexander Stubb on keskiviikkona illalla presidentinvaalin Ylen yksilötentissä. Ylen aamussa ehdokkaastaan oli puhumassa kampanjapäällikkö, kokoomuksen puoluesihteeri Kristiina Kokko.

Kristiina Kokon mielestä Alexander Stubb on ulkopolitiikan ammattilainen ja henkilönä tähän aikaan sopiva presidentti, joka osaisi edistää Suomen asioita maailmalla.

– Kyllä hänen vakuuttava työuransa on osoitus siitä, että hän ymmärtää, hahmottaa hyvin monipuolisella ja moniulotteisella tavalla nimenomaan presidentin toimivallan ydintä, eli ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Se asiantuntemus mikä hänellä on, on ehdottomasti käytettävissä isänmaan parhaaksi, Kristiina Kokko perusteli ehdokasta Ylen aamussa.

– Toisaalta ajattelen, että Alex henkilönä on juuri sellainen, joka olisi tähän aikaan sopiva presidentti. Hänen positiivisuutensa, jotenkin sellainen tulevaisuudenuskonsa, kyllä auttaisi meitä tässä välillä vähän synkeässäkin ajassa. Vaikka hän on realisti ja syväosaaja, niin kuitenkin hänellä on sisällä sellainen valo jota me tarvitsemme.

– Kolmanneksi, eikä vähäisimmäksi, Alex on juuri se henkilö joka parhaalla mahdollisella tavalla voisi Suomen ja suomalaisten asioita edistää maailmalla. Nyt kun on vaikeitakin hetkiä ja tuulista, olen ihan varma että Alex olisi siihen tehtävään ihminen parhaimmillaan, Kokko sanoi.

Kristiina Kokon mielestä Alexander Stubbin vahvuudet, kyky verkostoitua, kielitaito, päättäväinen ote ja tapa perehtyä asioihin on sitä, mitä hän itse odottaa tulevalta tasavallan presidentiltä.

– Paitsi että Alex on minusta persoonana yhdistävä, hän kuuntelee, hän on empaattinen. Hän on toimintatavaltaan yhdistävä.

Kampanjapäällikön mukaan vaalislogan ”Yhdistävä tekijä” avautuu myös niin, että Stubb pystyy yhdistämään Suomea maailmalle.

– Alex on minun mielestäni juuri se yhdistävä tekijä, joka Suomen pystyy yhdistämään hienolla tavalla niin Eurooppaan, Natoon kuin koko globaaliin maailmaan, Kokko totesi.