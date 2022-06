Kaliningradin merijalkaväen esikuntapäällikkö kaatui Ukrainassa

Venäläisen eversti Ruslan Shirinin kerrotaan kaatuneen Ukrainan taisteluissa. Asiasta kerrottiin Venäjän merijalkaväkeen keskittyvällä VK-tilillä.

Shirin toimi Venäjän 336. erillisen kaartin merijalkaväkiprikaatin esikuntapäällikkönä. Yksikön kotitukikohta sijaitsee Itämeren Kaliningradin Baltijskissa.

Venäjän kerrottiin vetäneen joukon maahyökkäystoimiin maaliskuussa. Tätä ennen arvioitiin, että merijalkaväki saattaisi valmistautua maihinnousuun Mustaltamereltä.

Suomenlinnan rannikkorykmentin komentaja Ville Vänskä piti havaintoa tuolloin huomattavana.

– Sikäli, kuin tieto pitää paikkansa on johtopäätös, että maihinnousun uhka on poistunut kokonaan, vaikkakin yllätykseen, toisen portaan taisteluunvetoon, operaatioalueen eristämiseen ilmasta ja muihin tekijöihin nojaten sama johtopäätös oli jo viime viikolla, Vänskä kirjoitti tuolloin Twitterissä.

Hänen mukaansa 336. merijalkaväkiprikaatin erillisen pataljoonan taisteluarvo on ilmeisen hyvä.

– Se on harjoitellut iskujoukkona toimimista ja nähty ”näyteikkunajoukkona” esimerkiksi Itämerellä järjestetyissä ZAPAD-harjoituksissa ja sen kalusto sekä varustus on melko modernia, Vänskä kirjoitti Twitterissä yksiköstä.

Venäjä on menettänyt poikkeuksellisen paljon korkeita upseereita Ukrainassa. Syiksi on arvioitu kehnosti toimivaa viestintää, alemman johdon aloitekyvyttömyyttä ja joukkojen kehnoa taistelutahtoa. Tilanteen on arvioitu pakottavan korkeita upseereita johtamaan etulinjaan.

Colonel Ruslan Shirin was the chief of staff for the Baltic Fleet's 336th Naval Infantry Brigade. He was killed in Ukraine.https://t.co/uJFMkhsTJE pic.twitter.com/FMCDSwkbmW — Rob Lee (@RALee85) June 7, 2022