Oulu torppasi alkuvuodesta datakeskushankkeen. Kuvassa Oulun kaupungintalo., LEHTIKUVA / TIMO HEIKKALA

Kaleva: Oulu torppasi datakeskuksen, syynä turvallisuusriski

  • Julkaistu 25.08.2025 | 18:46
  • Päivitetty 25.08.2025 | 18:46
  • Investoinnit
Hanketta ajoi Sveitsiin rekisteröidyn yhtiön suomalainen tytäryhtiö.
Oulun kaupunki on torpannut Ruskon teollisuusalueelle kaavaillun datakeskushankkeen, kertoo Kaleva.

Hanketta ajoi Sveitsiin rekisteröidyn yrityksen suomalainen tytäryhtiö.

Kalevan hankkimien asiakirjojen mukaan sveitsiläisen Riveon AG:n omistama Green Grid Labs Finland Oy (GGL Finland) haki sijoituslupaa 20 kilovoltin maakaapelille, joka olisi vedetty Oulun Energian sähköaseman ja GGL Finlandin vuokraaman läheisen tontin välille.

Oulun kaupungingeodeetti hylkäsi kaapelihakemuksen helmikuussa perustellen päätöstä kriittisen infrastruktuurin läheisyydellä.

– Emme ole pystyneet poissulkemaan asiaa, etteikö tässä olisi turvallisuusriski olemassa, geodeetin päätöksessä todetaan Kalevan mukaan.

Oulun Energialla ja kantaverkkoyhtiö Fingridillä on lähistöllä verkkoinfrastruktuuria.

Kalevan tietojen mukaan kaupunki selvitti yhtiöiden taustoja sekä nimettyjä vastuuhenkilöitä ja arvioi, että näillä olisi yhteyksiä Venäjään.

Green Grid Labs Finland kiistää epäillyt Venäjä-kytkökset asianajajan kirjelmässä, lehti kirjoittaa.

