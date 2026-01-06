Kalastuslupia myyntiin – nämä ovat suosituimmat kohteet Suomessa

Metsähallitus aloittaa huomenna keskiviikkona kalastuslupien myynnin kuudelle eteläisen ja keskisen Suomen koskikohteelle.
– Keskiviikkona myyntiin tulevat kalastusluvat Kotalan koskille Virroilla, Keihärinkoskelle Viitasaarella, Kolima-Keiteleen koskireitille Viitasaarella, Karvionkoskelle Heinävedellä, Langinkoskelle Kotkassa ja Latokartanonkoskelle Salossa, ilmoittaa Metsähallitus tänään julkaistussa tiedotteessaan.
Näihin kohteisiin on saatavilla kuuden tunnin, 12 tunnin ja vuorokauden mittaisia lupia, Metsähallitus kertoo.
Kyseisiin kohteisiin myytiin viime vuonna yhtensä yli 3000 kalastuslupaa. Kolima-Keiteleen reitin luvat olivat suosituimpia, niitä ostettiin 1200. Seuravaaksi suosituin oli Karvionkoski, jonne hankittiin 900 kalastuslupaa.
Yhteensä Metsähallituksen Eräluvat-palvelusta hankitaan vuosittain noin 100 000 kalastuslupaa. Lupia on myyty jo viime vuoden puolella.
– Suuri osa vuoden 2026 luvista tuli myyntiin jo joulukuussa. Toisaalta monien pohjoisten kalastuskohteiden lupamyynti avataan vasta keväämmällä, tiedotteessa kerrotaan.
Vaikka suurin osa kalastajista hankkii kalastusluvan kevättä ja kesää silmälläpitäen, myydään ensimmäiset koskiluvat jo tammikuun pakkasiin, Metsähallitus kertoo.
– Tavallisesti ensimmäiset perhokalastajat aloittavat kautensa kevättalvella, kun hankikorennot kuoriutuvat ja kalat kerääntyvät niitä syömään, sanoo Metsähallituksen Eräpalveluiden viestintäpäällikkö Aku Ahlholm.
– Kaikki eivät silti malta odottaa. Joka vuosi muutamat kalastajat ostavat lupia vielä aiemmin, eli tammi-helmikuulle, hän lisää.
Ahlholmin mukaan tammikuisessa kalastuksessa on usein kyse enemminkin välineiden testaamisesta kuin kalan pyytämisestä.
Talvikalastuksessa on oltava erityisen varovainen, sillä rantojen jää on petollista ja vesi on hyytävän kylmää, Ahlholm muistuttaa.