Kaksi kolmesta suomalaisesta haluaa nähdä tuotteesta videon ennen ostopäätöstä

Lähes kolmannes suomalaisista (28 %) ja ruotsalaisista (29,5 %) uskoo, että lyhyet interaktiiviset videot parantavat asiointia yritysten verkkosivuilla. Tutkimuksen mukaan video koteaan hyödylliseksi juuri ostopolun kriittisissä vaiheissa. Suomessa jopa kaksi kolmesta (67 %) ja Ruotsissa yli kuusi kymmenestä (61 %) haluaa ymmärtää tuotteen tai palvelun toiminnan videon avulla ennen ostopäätöstä.

Videobot teetti tutkimusyritys Bilendillä kyselytutkimuksen, josta selviää, että interaktiivisista videoista on tullut merkittävä osa verkkopalvelujen asiakaskokemustsa. Kyselyyn vastasi Suomessa ja Ruotsissa tuhat vastaajaa kummassakin. Otos painotettu iän ja sukupuolen mukaan.

Suomessa kutenkin 72 prosenttia ja Ruotsissa 77 prosenttia etsii edelleen mieluiten tekstin, navigaation ja haun kautta. Näin ollen video siis täydenetää eikä korvaa jo olemassa olevia asiakaspalvelukanavia.

– Videochatbotit ja spesifit tuotevideot ovat janan kaksi ääripäätä. Siinä välissä on asiakaskokemus, joka hyödyntää liikkuvaa kuvaa modernilla ja tavoittavalla tavalla monikanavaisesti. Tätä ei ymmärretä, koska ei ole olemassa sanaa, joka kuvaisi sitä täsmällisesti. Videobotin myötä kasvumarkkinointi saa uuden ulottuvuuden ja merkityksen, sanoo Videobotin kaupallinen johtaja Jani Engberg.