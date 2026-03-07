Kaksi kolmasosaa yrittäjistä pitää verotusta kasvun jarruna

Jopa 66 prosenttia yrityksistä arvioi verotuksen tason vähentävän kasvuhaluja. Luvut selviävät tuoreesta Suomen yrittäjien Yrittäjägallupista.
Verotuksen negatiivinen vaikutus korostuu erityisesti pienissä työnantajayrityksissä sekä kaupan ja rakentamisen alan yrityksissä.
Suomen Yrittäjien toimitusjohtajan Mikael Pentikäisen mukaan verotus on asia, johon voidaan myös vaikuttaa.
– Myös seuraavan hallituksen pitää sopeuttaa taloutta pääasiassa leikkaamalla menoja eikä kiristämällä veroja. Erityisesti tarvitaan rakenteellisia uudistuksia, jotka pidentävät työaikaa, tehostavat eläkejärjestelmää ja laskevat sivukuluja, Pentikäinen sanoo.
Kireän verotuksen jälkeen suurimmiksi pk-yritysten kasvun tavoittelun jarruiksi listattiin talouden näkymät (52 prosenttia), julkinen velka (44 prosenttia) ja presidentti Donald Trumpin politiikka (42 prosenttia).
Sen sijaan investointihaluja kasvattaa Suomen Nato-jäsenyys. Se ei kuitenkaan toimi yhtä positiviisena tekijänä kuin aiemmin.
– Tästä on kiittäminen erityisesti presidentti Donald Trumpia, jonka arvaamaton politiikka hirvittää monia yrittäjiä, Pentikäinen arvioi.
Vaikka talouden näkymät arvioidaan melko suureksi kasvua heikentäväksi tekijäksi, listaa moni yritys ne myös suurimmaksi kasvuun kannustavaksi tekijäksi. 16 prosenttia pk-yrityksistä arvioikin, että talouden näkymät lisäävät kasvuintoa.
Kasvun kannalta positiivisina tekijöinä yrittäjät pitivät myös rahoitusta (11 prosenttia) ja työvoiman saatavuutta (9 prosenttia).
Investointihalujen suhteen aiemmin merkittävänä jarruna näyttäytynyt Ay-liikkeen toiminta ei enää nouse gallupissa ykköseksi.
– Uudella työrauhasäätelyllä on tässä merkittävä rooli, Pentikäinen pohtii.
Suomen Yrittäjien teettämään mielipidetutkimukseen osallistui yhteensä 1185 vastaajaa.