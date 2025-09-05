Kaikki Venäjän suurimmat öljy-yhtiöt ilmoittavat myyntituottojen syöksystä

Laskeva raakaöljyn hinta, uudet pakotteet ja ruplan vahvistuminen ovat iskeneet Venäjän raaka-aineisiin perustuvan talouden sydämeen. Kaikki maan suurimmat öljy-yhtiöt ovat nähneet kuluvan vuoden alkupuoliskolla tuottojensa pudonneen puoleen tai kolmannekseen edellisvuodesta. Rosneft, jonka tuotanto on puolet koko Venäjän tuotannosta, raportoi myyntituottonsa pienentyneen viime vuoden 773 miljardista ruplasta (ostovoimapariteetilla (PPP) mitattuna 30,3 miljardista eurosta) 245 miljardiin ruplaan (9,6 miljardiin euroon PPP).

OPEC-maat ovat lisänneet tuotantoaan, mikä on laskenut maailmanmarkkinahintoja. Sen lisäksi Venäjän on Rosneftin toimitusjohtajan Igor Setšinin mukaan täytynyt myydä öljyä alennuksella yhä laajemmin EU:n ja Yhdysvaltojen pakotteiden kiristymisen takia.

Venäjän toiseksi suurin öljy-yhtiö Lukoil menetti puolet tuotoistaan. Viime vuoden tammi-kesäkuussa sen myyntituotot olivat 590 miljardia ruplaa (23 miljardia euroa PPP); tämän vuoden vastaavana aikana 287 miljardia ruplaa (11,2 miljardia euroa PPP). Liikevaihto laski 17 prosenttia, liikevoitto ennen korkoja, veroja, poistoja ja arvonalentumisia 37,5 prosenttia.

Gazprom Neftin myyntituotto laski 54 prosenttia 150 miljardiin ruplaan (5,9 miljardiin euroon PPP). Liikevaihto laski 12 prosenttia, vaikka yhtiö kasvatti tuotantoa viisi prosenttia.

Neljänneksi suurimmasta öljyntuottajasta Surgutneftegazista tuli kannattamaton. Se menetti 452,7 miljardia ruplaa (17,7 miljardia euroa PPP) alkuvuonna 2025. Tatneftin myyntituotot putosivat lähes kaksi kolmasosaa, 54,2 miljardiin ruplaan (2,12 miljardiin euroon PPP), ja RussNeftin vielä enemmän, 11,8 miljardiin ruplaan (460 miljoonaan euroon PPP).

Rosstatin mukaan Venäjän öljy- ja kaasusektori, joka vastaa noin kolmanneksesta Venäjän budjetin tuloista, menetti 50,4 prosenttia tuotoistaan alkuvuoden 2025 aikana. Hanti-Mansijskin autonomisessa piirikunnassa, josta pumpataan 40 prosenttia maan raakaöljystä, öljyteollisuudesta tuli kannattamatonta: yhtiöt tekivät siellä tammi-toukokuussa tappiota 506,3 miljardia ruplaa (19,8 miljardia euroa PPP).

Aasian maat ostavat yli 80 prosenttia Venäjän raakaöljystä, mutta myynnin kasvattaminen sinne on vaikeaa. Tankkereita ei ole tarpeeksi, ja satamat ovat ylikuormitettuja. Muu maailma ei juuri halua Venäjän öljyä toissijaisten pakotteiden pelossa.