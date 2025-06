Kaikki vesillä menehtyneet olivat miehiä ja valtaosa yli 55-vuotiaita

Kesä kutsuu vesille, mutta veneilyturvallisuus ei saa unohtua. Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin tilastojen mukaan viime vuonna 35 ihmistä menehtyi huviveneonnettomuuksissa. Kaikki menehtyneet olivat miehiä ja valtaosa heistä oli yli 55-vuotiaita.

Suurin osa näistä onnettomuuksista olisi voitu välttää oikeilla varusteilla ja veneilemällä selvin päin. Juhannusviikolla Alkon myyjät pukeutuvat pelastusliiveihin muistuttaakseen niiden käytöstä vesillä liikuttaessa.

Kuolemaan johtaneet huviveneilyonnettomuudet ovat vähentyneet viime vuosina. Silti onnettomuuksia tapahtuu edelleen, etenkin Suomen sisävesillä. Alkoholi on osallisena yli puolessa kuolemantapauksista.

Riskitekijöinä alkoholi, pelastusliivien puute ja kiikkerä vene

Suurin osa kuolemaan johtavista veneilyonnettomuuksista tapahtuu soutuveneen tai pienen perämoottoriveneen kaatuessa. Usein onnettomuuteen johtaneen tilanteen osasyynä on alkoholi. Alkoholi heikentää toimintakykyä ja arviointikykyä merkittävästi jo pieninä määrinä.

Kun tähän yhtälöön lisätään se, että pelastusliivit ovat jääneet rannalle, riskit kuolemaan johtavaan onnettomuuteen moninkertaistuvat. Siksi pelastusliivien merkitystä turvallisessa veneilyssä ei voi liikaa korostaa. Jokainen voi edistää veneilyturvallisuutta omilla valinnoillaan ja vastuullisella toiminnalla.

– Merkittävä riskitekijöiden yhdistelmä vesillä on alkoholi, pelastusliivien puute ja kiikkerä vene. Onnettomuustilanteet kehittyvät usein nopeasti, joten liiveistä on hyötyä vain, jos ne ovat päällä. Pelastusliivien käyttö etenkin avoveneissä vähentäisikin kuolemantapauksia huomattavasti. Turvallisuuden kannalta on myös tärkeää pysyä selvin päin sekä vesillä että ennen vesille lähtöä. Lisäksi jokaisen olisi hyödyllistä harjoitella, miten kaatuneeseen veneeseen pääsee takaisin vedestä, muistuttaa johtava asiantuntija Kimmo Patrakka Liikenne- ja viestintävirasto Traficomista.

Traficom ja Alko kampanjoivat kesällä yhteistyössä Suomen veneilyturvallisuuden parantamiseksi. Juhannusviikolla Alkoissa voi nähdä myyjiä pelastusliiveissä tärkeästä asiasta muistuttamassa. Viime kesänä Vuoksen vesistön alueen Alkoissa näkynyt kampanja toteutetaan tänä vuonna valtakunnallisena.

– Viimekesäinen kampanja ja pelastusliiviasuiset myyjät herättivät meillä Mikkelin ja Pertunmaan myymälöissä paljon veneilyturvallisuusaiheista keskustelua asiakkaiden kanssa. Monelle tuli uutena asiana esimerkiksi se, että pelastusliivit on hyvä pukea hyvissä ajoin jo ennen veneeseen astumista. On hienoa, että saamme aiheelle tänä vuonna näkyvyyttä Alkoissa ympäri Suomen, sanoo Alkon palvelupäällikkö Kai Luiskala tiedoteessa.

Alkoholi heikentää veneilykykyä

Alkoholi lisää kömpelyyttä ja heikentää tasapainoa. Veneestä putoaminen ei ole selvänäkään vaaratonta, mutta alkoholia nauttineelle se on taatusti riski.

Vesiliikennejuopumuksen raja on yksi promille, mutta onnettomuusriski kasvaa jo huomattavasti pienemmästäkin alkoholimäärästä. Huolimatta siitä kuinka taitava ja tottunut veneilijä on, alkoholi heikentää sekä arviointi- että reagointikykyä ja riskinotto kasvaa.

Jo alle 0,5 promillen humalassa tarkkaavaisuus sekä arvostelukyky heikkenevät ja riskinotto kasvaa. Kun veren alkoholipitoisuus nousee yli 0,5 promilleen, kyky suoriutua tarkkaavaisuutta vaativissa tehtävissä huonontuu, koska aivojen koordinaatiokyky heikkenee.