Kai Mykkänen Ylellä: Haluamme pelastaa palvelut

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtajan Kai Mykkäsen mukaan on Suomelle kohtalokasta, jos valtion velan annetaan kehittyä Sanna Marinin hallituksen linjan mukaisesti. Julkisen talouden alijäämä on yhä kasvamassa tulevina vuosina. Korkomenot kasvavat rajusti.

– Tänä vuonna me maksamme jo valtion korkoja yhtä paljon kuin yliopistojen ja opintotuen menot ovat yhteensä. Se on jostain poissa myös, Kai Mykkänen sanoi Ylen A-Talkissa.

Keskustelussa olivat mukana myös SDP:n Matias Mäkynen ja vasemmistoliiton Li Andersson. Mykkäsen mukaan kokoomus haluaa pelastaa hyvinvointivaltion Suomessa. Jos menojen kasvua ei pystytä jarruttamaan, hänen mukaansa meillä ei tule olemaan ennusteiden mukaisia suurempia sosiaali- ja terveyspalveluja.

– Silloin tullaan olemaan sellaisessa pisteessä, että jossain vaiheessa korkokierre muodostuu sellaiseksi, että meillä on ihan erilainen leikkausporukka ja leikkaustahti. Me haluamme pelastaa tältä, ilman että joudutaan hyvinvointivaltiota purkamaan.

– Me kaikki näimme Kreikassa, mihin se pahimmillaan johtaa, Mykkänen totesi.

Kai Mykkäsen mukaan kasvua tarvitaan, mutta se ei vielä pelkästään riitä hyvinvointipalveluiden pelastamiseen.

– Hyvät ystävät, se vaatii myös valintoja. Jostain pitää pystyä karsimaan. Vaikka te ette halua sitä ennen vaaleja sanoa. Mutta me nyt menemme sen sanomaan, niin kai me olemme sitten ikäviä, mutta se on vaan tosiasia.

Mykkänen totesi palkkaveron kevennystä vastustaville Mäkyselle ja Anderssonille, että heidän mielestään varat tulevat ”jostain taikaseinästä”.

– Jos meillä on tällainen taikaseinä, niin silloinhan meidän kannattaisi ottaa ne sivukulut kokonaan pois ja laittaa Mörkö maksamaan. Mutta jos työnantaja maksaa niitä enemmän, niin kyllähän se siihen johtaa että palkkauspäätökset harvenevat ja tulevat vaikeammiksi, Mykkänen heitti.

– Meidän mielestämme ne sadat tuhannet yrittäjät ja työnantajat, jotka Suomessa palkkaavat ihmisiä, josta saadaan työ ja toimeentulo ja tämä maa saa bruttokansantuotteen ja verot joilla pyöritetään julkista sektoria – he kyllä tällä hetkellä maksavat verokiilaa jo riittävän paljon. Työllistäminen on Suomessa riittävän kallista, teidän mielestänne se on turhan halpaa.

Kuunneltuaan Matias Mäkystä Kai Mykkänen totesi ymmärtävänsä, miten SDP:n talousohjelma on syntynyt.

– Tällä poissulkemismetodilla sinne (SDP:n ohjelmaan) ei kyllä jää mitään muuta kuin ne matkakulut, ministerien ja virkamiesten matkakulut ja hankinnat. Ongelma on, ettei teillä ollut edes miljardia säästöjä.

– Teillä oli parin miljardin veronkorotukset, erityisesti yrittäjille, ja sitten tiettyjä veropohjan tiivistämisiä joista voitaisiin päästä yhteisymmärrykseenkin. Mutta teillä oli mitättömät säästöt.