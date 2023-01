Kai Mykkänen: Vielä hetki sitten oli puolueita, joiden mielestä velka ei ollut ongelma

Eduskunnan kyselytunnilla valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk.) vastasi kysymykseen hallituksen loppukauden toimenpiteistä todeten, että ”hyvä valtiontalouden pito on tietenkin velan vahtimista ja huolta koroista, mutta se on myös talouskasvuun huomion kiinnittämistä, ja sitä toivoisin myös kokoomukselta enemmän, sanalla sanoen ja luvalla sanoen”.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen tarttui asiaan.

– Valtiovarainministeri Saarikko peräsi kokoomukselta keinoja kasvun aikaansaamiseksi. No, täältä pesee: Meidän vaihtoehtobudjetissa ei sattumalta — riippumattoman tietopalvelun laskelmien mukaan — synny toistasataatuhatta työpaikkaa Suomeen enemmän kuin hallituksen politiikalla, Kai Mykkänen aloitti.

– Mehän olemme koko ajan ehdottaneet kasvun politiikkaa, kestävän kasvun tietä jatkuvan velkaelvytyksen sijaan. Saarikko tässä sanoi myös, että voi harmi, kun ne hallituksen alkuperäiset hyvät suunnitelmat talouden tasapainottamiseksi eivät toteutuneetkaan. Uskoo ken tahtoo, olisiko niitä toteutettu.

Kai Mykkänen muisteli elinkeinoministeri Mika Lintilän (kesk.) kuvanneen Ylen Ykkösaamussa asiaa sattuvammin, että ”vielä hetki sitten oli puolueita, joiden mielestä velka ei ollut ongelma laisinkaan”.

– Tekisi mieli kysyä, mitä hän tällä tarkoitti — ei sellaisia puolueita ainakaan täällä päin ole näkynyt, Mykkänen ironisoi.

– No nyt kaikki näemme, että korko-ongelma ei ollut 1900-luvun mörkö vaan myös 2020-luvun sukupolviasia. Meillä on se tilanne, arvoisa pääministeri, että korkonäkymä kertoo, että korot ovat pitkäaikaisesti korkeammalla kuin Suomen oletettu talouden kasvu. Miten ihmeessä te aiotte tämän hoitaa, ilman että ajaudumme Italian tielle, ilman että leikkaamme mistään? Vai onko kuitenkin, pääministeri, niin, että seuraava hallitus joutuu tekemään sopeutuksia ja niistä puhuminen kannattaisi aloittaa rehellisesti nyt?

Kokoomuksen Sanni Grahn-Laasonen ihmetteli, ymmärtääkö hallitus vieläkään, ettei velkalinja voi jatkua.

– Huoli velasta on alkanut nyt kuulua puheissa, mutta se ei millään tavalla näy tämän hallituksen teoissa eikä tämän hallituksen perinnössä: velkaa velan perään, ja jokainen ongelma on ratkaistu velaksi. Myöskin lisävelkaa on ehditty ottaa ja ehditään varmaan vieläkin ottaa, mutta niitä säästölakeja tai sellaisia valintoja, joilla olisi vastuullisesti laitettu menoja tärkeysjärjestykseen, emme ole nähneet, Sanni Grahn-Laasonen sanoi.

Kokoomus on hänen mukaansa esittänyt omassa vaihtoehtobudjetissaan muun muassa tälle vuodelle vähemmän velkaa, ”ja kuitenkin pystytään tekemään kohdennettuja panostuksia meille tärkeisiin asioihin”.

– Ymmärtääkö hallitus vieläkään, että velkalinja ei voi jatkua, niin että otetaan velkaa velan perään kaventamaan lastemme mahdollisuuksia? Vastuullisesti hoidettu valtiontalous on myöskin osa meidän turvallisuuttamme. Ilman sitä, että meillä on vastuullisesti hoidettu talous, meillä ei ole varaa huolehtia meidän maanpuolustuksen tarpeista, meidän lasten koulutuksesta, meidän terveydenhuollosta, joka on tämän hallituksen aikana mennyt täydellisesti kriisiin.

– Ymmärrättekö te, mitä vastuullinen talouspolitiikka on, ja miten se näkyy teidän teoissanne?