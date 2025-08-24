Kai Mykkänen puolustaa uimahallin jättiremonttia

Espoon kaupunginjohtaja ja entinen kokoomuksen kansanedustaja Kai Mykkänen puolustaa Tapiolan uimahallin mittavaa uudelleenrakennushanketta.
Tapiolan uimahallin 55,5 miljoonan euron korjaus- ja laajennustyöt käynnistyivät toukokuussa Espoossa. Vuonna 1965 valmistunut ja suojeltu halli on ollut suljettuna epäonnistuneen peruskorjauksen vuoksi vuodesta 2016.
Facebook-julkaisussa Mykkänen korostaa, että ratkaisu on välttämätön. Mykkäsen mukaan nykyisen rakennuksen jättäminen oman onnensa nojaan ei olisi mahdollista, sillä kaupunki vastaa rakennuksen kunnosta ja voisi muuten saada jopa uhkasakkoja.
Hän huomauttaa, että vaihtoehto rakentaa uusi uimahalli toisaalle ja muuntaa vanha rakennus muuhun käyttöön olisi lopulta lähes yhtä kallis.
– Valmistelijoiden arvion mukaan nykyisen hallin kunnostaminen muuhun käyttöön olisi joka tapauksessa maksanut arviolta 20 miljoonaa euroa. Uimahallin pystyttäminen toiseen paikkaan maksaisi vähintään 30 miljoonaa euroa, Mykkänen kirjoittaa.
Mykkäsen mukaan se vastaisi mittakaavaltaan nyt toteutettavan hankesuunnitelman 55 miljoonan euron kustannusarviota.
– Ikävähän tuota on ollut katsoa jo 10 vuotta, eikä rakennustyömaa ole mieltä ylentävä nytkään. Toivottavasti parin vuoden päästä tulos puhuu puolestaan, Mykkänen kirjoittaa.