Kai Mykkänen: Olisiko aika tunnustaa tosiasiat? – Annika Saarikko: Ei veronkevennyksiä

Eduskunnan kyselytunnilla opposition kokoomuksen ryhmäjohtaja Kai Mykkänen kiitti valtiovarainministeri Annika Saarikkoa (kesk.) tuesta monille ajatuksille, joita kokoomuksen vaihtoehtobudjetissa on.

– Teidänkin mukaanne tarvitaan ”järeää uudistusta työttömyysturvaan ja asumistukiin. Tukijärjestelmä tulee kannustaa töihin, ei työttömyyteen”. Hyvin sanottu, ministeri Saarikko, Kai Mykkänen totesi.

– Mutta puheet eivät riitä. Tarvitaan kykyä päättää ja johtaa maata eduskunnan enemmistöllä.

Mykkäsen mukaan ”hallituksessa te olette umpikujassa”.

– Hallituksen päätöksentekokyvyn murenemista joudumme nyt seuraamaan hetki hetkeltä tosi-tv-sarjana. Uskotteko te, ministeri Saarikko, käsi sydämellä, hallituksen kykyyn päättää asioiden tärkeysjärjestyksestä?, Mykkänen kysyi.

– Vai olisiko aika nyt viimein tunnustaa tosiasiat? Täältä, tästä salista löytyy eduskunnan enemmistö talouspolitiikan ryhtiliikkeeseen, jos te niin päätätte.

Mykkänen pyysi esitystä, jonka avulla ”teidänkin peräänkuuluttamistanne järeistä uudistuksista päätettäisiin, vähennettäisiin velkaa ja pidettäisiin ruokaturvasta kriisitalvena kiinni”.

Valtiovarainministeri ja keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko vastasi kysymyksen hallituksen toimintakyvystä olevan oikeutettu.

– Meillä on ollut erimielisyytemme. Ja se taitaa olla kuva suomalaisesta politiikasta usean vaalikauden loppusuoralla, Annika Saarikko sanoi.

Hänen mukaansa mittasuhdetta kuitenkin antaa se, miten toimintakykyinen hallitus on suomalaisten tuella kyennyt olemaan. Saarikon mukaan yhä useampi suomalainen on työssä ennätyksellisen työllisyysasteen myötä.

– Ja kyllä, edustaja (Ben) Zyskowicz, myös poikkeuksellisen korkea määrä velkaa. Ja se mittakaava velassa, siinä arviomme on ollut käytännössä hyvin yhteneväinen. Itse asiassa korona-aikana teidän puolueenne, edustaja Zyskowicz, olisi ottanut enemmän velkaa kuin maan hallitus, Saarikko katsoi.

– Ja kyllä, maa tarvitsee toimintakykyisen hallituksen. Ja en epäile, ettemmekö kykenisi näitä esityksiä jatkossakin edistämään.

Kai Mykkänen totesi, ettei itsekään epäile enemmistön löytymistä talouspolitiikan ryhtiliikkeeseen, jossa asiat asetettaisiin tärkeysjärjestykseen ja velkaantumista vähennettäisiin tuntuvasti.

– Tukisimme ahkeruutta, työtä, vähentäisimme sitä työttömyyttä jota on 230 000 suomalaisen edestä tänäkin päivänä. Mutta teidän takianne näin ei voida tehdä, koska olette kiinni hallituksessa, jonka toimintakyky on rapautunut. Mutta enemmistö voisi tehdä toisin, Mykkänen kannusti.

– Me uskomme myös siihen että tätä maata rakennetaan työllä ja yrittämisellä, sillä että siirrämme verotusta pois työn ja yrittämisen verotuksesta haittoihin. Kokoomus kattaisi esittämämme veronkevennykset lisäämällä muiden verojen tuottoja.

Mykkänen totesi Saarikon luvanneen vuosi sitten tuloverotuksen keventämistä.

– Entä tänään? Vastustatteko ansiotulon veron keventämistä, vaikka kevennys katetaan verotuottoja lisääville muutoksilla muissa veroissa?, Kai Mykkänen kysyi.

Annika Saarikon mukaan oppositiossa ”on kovin helppoa olla yksin oikeassa”. Hallituksessa sen sijaan pitää muodostaa kompromisseja, vaikka heillä on ollut ”merkittäviäkin näkemyseroja”.

– Näkemyseroja on myös tämän puheenvuoron ja oman ajatteluni välillä. Esimerkiksi suhteessa veronkevennyksiin. Sanoin muistaakseni aika tarkalleen näin: ”veronkevennykset on hyvä pitää mukana hallituksen työkalupakissa, riippuen talouden suhdanteista”, Annika Saarikko kertoi.

Hän sanoi oman arvionsa nyt olevan, että veronkevennykset velaksi – ”joita te faktisesti toteutatte seitsemän miljardin alijäämällä” – ei ole oikeaa suhdannepolitiikkaa inflaation keskellä.

– Vaikka totta on, että henkilökohtainen näkemykseni työmarkkinoiden uudistamisesta on tismalleen samankaltainen monessa asiassa kanssanne.

Kokoomuksen Ben Zyskowiczin mukaan ”se, mitä olemme moittineet, on hallituksen kyvyttömyys laittaa menoja tärkeysjärjestykseen, mistä on seurauksena ollut ennennäkemätön velkaantumisvauhti”.

– Tällaista velkarallia emme me eikä Suomen kansa voi hyväksyä. Mitä verotukseen tulee, me olemme esittäneet, että kevennetään työnteon verotusta ja korotetaan haittojen, kuten tupakan ja alkoholin, verotusta. Ministeri Saarikko, onko hallitus tästä eri mieltä?, Zyskowicz kysyi.

Saarikko vastasi, että ”itse asiassa hallitus on tainnut kumpaakin veroa, sekä tupakka- että alkoholiveroa, ainakin tupakkaveroa, matkansa varrella korottaa”.

– Se on ollut monen hallituksen keino paikata menovajetta, ja teillä se on tapa hoitaa veronkevennyksiä suomalaisille, Annika Saarikko sanoi kokoomuksen suuntaan.

– Mutta samalla on hyvä muistuttaa siitä asiasta, jonka kävin kanssanne jo eilen läpi. Esityksenne pohjaa paljolti juuri tupakkaveron alentamiseen ja terveysveroon, ja entinen valtiovarainministeri Petteri Orpo tietää kyllä, että terveysvero on ajatuksena huomattavasti helpommin toteutettavissa kuin käytännössä tehtävissä siksi, että meitä sitoo tässä myös EU:n yhteiset ratkaisut ja valtiontukien säännökset, Saarikko jatkoi.

– Teidän vaihtoehtonne on tältä osin rakennettu erittäin paljon toiveiden varaan — sellaisen toiveen, että suomalaiset edelleen tupakoisivat paljon kalliimmalla tupakka-askihinnalla. Mehän toivomme, että se vähenisi, ja silloin myös verotulot vähenisivät. Ja kyllä, kaikki me — ainakin minä — kannatamme terveysperustaista verotusta, mutta olen nähnyt eri vastuuministeritehtävissä, miten vaikeaa sen toteuttaminen on, ainakaan ensi vuoden alusta. Petteri Orpo, te tiedätte, että se ei ole lainkaan realistista.