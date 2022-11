Kahdeksan häivepommittajaa taivaalle peräkkäin – harvinainen ”elefanttikävely” videolla

Yhdysvaltain ilmavoimat on suorittanut harvinaisen lento-operaation Whitemanin lentotukikohdassa Missourissa. Alta löytyvällä videolla näkyvässä niin kutsutussa ”elefanttikävelyssä” peräti kahdeksan maineikasta B-2 Spirit -häivepommittajaa asettuu perätysten kiitoradalle ja nousee taivaalle.

Lento suoritettiin vuotuisen Vigilant Spirit -harjoituksen päätteeksi.

Whitemanin lentotukikohta kertoo Facebook-päivityksessään, että harjoituksen tarkoituksena on varmistaa, että ydinaseoperaatioita ja muita iskuja ollaan valmiita suorittamaan milloin tahansa missä tahansa maailmassa.

Ilmailuhistorioitsija ja entinen Yhdysvaltain ilmavoimien lentäjä Robert Hopkins huomauttaa Twitterissä toiminnan poikkeuksellisuudesta. Hän toteaa, ettei tavallisesti juuri perusta elefanttikävelyistä. Tätä kertaa Hopkins pitää kuitenkin mielenkiintoisena. Kyseessä on nimittäin lähes puolet koko ilmavoimien B-2-vahvuudesta. Koneita on käytössä kaikkiaan 19.

– Kiina panee merkille ilmeisen operatiivisen kyvyn, Hopkins sanoo.

B-2 Spirit on toistaiseksi maailman ainoa aktiivikäytössä oleva todellinen häivepommikone. Ne on määrä korvata tulevaisuudessa palvelukseen astuvilla B-21 Raider -häivepommittajilla.

Normally I have a low opinion of elephant walks, but this one is interesting. Eight of 19 active B-2s (42 %) actually airborne at the same time.

PRC takes note of apparent operational availability. https://t.co/Gv2TczLHWA

— Robert Hopkins (@CobraBall3) November 23, 2022