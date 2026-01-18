Kahdeksan Euroopan maan yhteislausunto: Seisomme Tanskan ja Grönlannin tukena

Kahdeksan Euroopan valtiota ovat antaneet yhteislausunnon koskien Grönlanti-kiistaa ja turvallisuustilannetta. Lausunnon ovat allekirjoittaneet Tanska, Suomi, Ranska, Saksa, Alankomaat, Norja, Ruotsi ja Iso-Britannia.
– NATO:n jäseninä sitoudumme vahvistamaan arktista turvallisuutta yhteisen transatlanttisen edun vuoksi. Etukäteen sovittu harjoitus ”Arctic Endurance”, joka toteutetaan liittolaisten kanssa, vastaa tähän tarpeeseen. Se ei ole uhka kenellekään, lausunnossa sanotaan.
Allekirjoittaneet maat seisovat Tanskan ja Grönlannin tukena, ja dialogiin ollaan valmiita osallistumaan tiettyjen periaatteiden täyttyessä.
– Seisomme Tanskan ja Grönlannin tukena. Viime viikolla käynnistetyn prosessin pohjalta olemme valmiita osallistumaan dialogiin, joka perustuu suvereniteetin ja alueellisen koskemattomuuden periaatteisiin, joita puolustamme lujasti.
Yhteislausunnossa varoitetaan, että tulliuhat voivat heikentää transatlanttisia suhteita ja johtaa vaaralliseen kierteeseen.
Lausunnossa myös korostetaan yhtenäisyyttä ja koordinoitua toimintaa.
– Jatkamme yhtenäisenä ja koordinoituna vastauksessamme. Sitoudumme puolustamaan suvereniteettiamme, lausunnossa linjataan.