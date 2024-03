Käänne Vladimir Putinin kannatuksessa – tutkija huolestui

Venäjällä järjestetään niin sanotut presidentinvaalit maaliskuun puolivälissä. Viron johtaviin turvallisuuspolitiikan asiantuntijoihin lukeutuva Kadri Liik arvioi yleisradio ERR:llä, että diktaattori Vladimir Putin voisi voittaa vaalit myös ilman vilunkipeliä.

Putinin suosio on tutkijan mukaan yhä korkealla tasolla venäläisten keskuudessa. Kreml ei mielellään lähde väärentämään vaalitulosta.

– Kremlillä on epämiellyttävä kokemus parlamenttivaalien massiivisesta väärentämisestä vuonna 2011, joka käynnisti mellakat vuosina 2011 ja 2012. Siitä lähtien he ovat yrittäneet tehdä vaaleista niin sanotusti paremmin järjestetyt, seuloa ehdokkaat ja vaikuttaa äänestäjiin, jotta suoraa väärentämistä ei tarvittaisi. Mielestäni ei ole kuitenkaan syytä epäillä, etteikö Putin saisi merkittävän enemmistön tuen, ja myös äänestämään menevien ihmisten määrästä tulee vaikuttava, Liik toteaa.

Putinin kannatuksessa on virolaistutkijan mukaan tapahtunut huolestuttava käänne.

– Sosiologien, joihin olen ollut äskettäin yhteydessä tai joiden kirjoituksia olen seurannut, mukaan noin 85 prosenttia venäläisistä todellakin tukee tällä hetkellä Putinia, erilaisia ihmisistä ja eri syistä. Mielenkiintoinen ja itse asiassa huolestuttava kehityssuunta on, että korkeasti koulutetut ihmistet tukevat Putinia enemmän kuin aiemmin, Liik kertoo.

Tyytymättömyys sotaan ei hänen mukaansa välttämättä purkaudu siten, että kansa kääntyisi Putinia vastaan.

– Uskon, että vaikka tämä sota vaikuttaisi ihmisiin, se ei tarkoita vielä sitä, että he äänestäisivät Putinia vastaan. On olemassa toisenlainen logiikka. Monet ajattelevat, että tämän sodan voittamisen nimessä on uhrattu jo niin paljon, että tällä hetkellä ei voi enää pysähtyä, vaan pitää asettua presidentin taakse. Monet ovat omaksuneet sen näkemyksen, että länsi on Venäjää vastaan, ja tämä on eksistentiaalinen taistelu lännen kanssa.

Sodassa perääntyminen ei myöskään ole tutkijan mukaan vaihtoehto, koska se loukkaisi venäläisten kunniaa. Tämä on tärkeä seikka äänestäjille.

– Tilanne on aika kauhea, ja jos katsoo näitä ihmisiä tai mitä he sanovat, niin monista vanhoista tuttavistanikin on tullut äärimmäisen kyynisiä kaiken ja kaikkien suhteen.