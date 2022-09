Käänne sodassa: Professorin mukaan Venäjä on ajettu puolustuskannalle

Ukrainan rintamatilanne kielii käänteestä sodan kulussa. St. Andrewsin yliopiston strategian professori, sotatieteilijä Phillips O’Brien arvioikin Ukrainan alkaneen nyt sanella sodan suuntaa.

Hän viittaa tästä löytyvään Ukrainan pääesikunnan päivittäiseen tilannekatsaukseen. Se on kenties pisin laatuaan.

– Yksi viesti on selvä. Venäjän armeija on käytännössä puolustuskannalla, O’Brien summaa.

Hänen mukaansa idässä on nähty vain muutamia venäläishyökkäyksiä, jotka nekin ovat epäonnistuneet. Julkisuudessa olevien tietojen perusteella Ukrainan joukot ovat puolestaan onnistuneet valtaamaan paikoin takaisin Venäjän aiemmin miehittämiä alueita Hersonissa. Rintaman pohjoiskärjessä sijaitsevan Vysokopilljan on kerrottu niin ikään palanneen Ukrainan haltuun.

Esimerkiksi arvostettu amerikkalainen ISW-ajatushautomo totesi sunnuntaina ukrainalaisten edenneen vahvistetusti niin idässä kuin etelässäkin.

Ukraina on lisäksi jatkanut onnistuneita iskuja Venäjän selustaan. Puolustajan kerrotaan tuhonneen ammusvarastoja ja iskeneen vihollisen logistiikkaa vastaan.

O’Brien kiinnittää huomiota myös Venäjältä viikonloppuna kuultuihin neuvottelusignaaleihin ja Ukrainan haluttomuuteen tarttua niihin.

Venäjän presidentti Vladimir Putinin tiedottaja Dmitri Peskov totesi sunnuntaina televisiohaastattelussa, että Putin olisi valmis neuvottelemaan Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin kanssa siitä, miten ”Venäjän ehdot sodan lopettamiseksi voitaisiin täyttää”.

Zelenskyin neuvonantaja Mihailo Podoljak vastasi puolestaan Twitterissä maan halliunnon totutun linjan mukaisesti, että neuvotteluja voidaan käydä vain Ukrainan ehdoilla, kun miehitetyt alueet on vapautettu.

– Ukrainalaiset torjuvat ajatuksen neuvotteluista ellei Venäjä vetäydy – he mitä ilmeisimmin ajattelevat olevansa voitolla, Phillips O’Brien sanoo.

Ukrainan pääesikunta varoittaa tilannepäivityksessään, että Venäjä saattaa tehdä ”masiivisisa ilma- ja ohjusiskuja” tärkeisiin infrastruktuurikohteisiin koko Ukrainan alueella. Katsauksessa huomautetaan, että Venäjän Mustallemerelle sijoittamat alukset ovat valmiita tekemään iskuja risteilyohjuksilla.

Britannian tiedustelun maanantain tilannekatsauksen mukaan Venäjä on pyrkinyt torjumaan Ukrainan hyökkäyksiä, mutta pitänyt sotatoimiensa painopisteen yhä etenemisessä Avdiivkassa Donetskin kaupungin lähellä sekä Bahmutissa noin 60 kilometria Donetskista pohjoiseen.

– Vaikka Venäjä onkin saavuttanut eniten menestystä tällä sektorilla, ovat sen joukot edenneet silti vain noin kilometrin viikossa Bahmutia kohti, arviossa todetaan.

Brittitiedustelun mukaan Venäjän Donbasin operaation poliittinen tavoite on lähes varmasti koko Donetskin alueen miehittäminen. Tämän myötä Venäjän johto voisi julistaa alueen ”vapautetuksi”. Arviossa sanotaan, että Venäjän joukot ovat kuitenkin hyvin todennäköisesti epäonnistuneet useita kertoja tavoitteidensa saavuttamisessa määräajassa.

Ukrainalaisten mukaan hyökkääjän joukot on määrätty suorittamaan tehtävänsä syyskuun 15. päivään mennessä. Tämän onnistumista pidetään kuitenkin erittäin epätodennäköisenä. Jos ja kun hyökkäykset eivät onnistu, merkitsee se tiedustelun mukaan vaikeuksia Venäjän suunnitelmille järjestää miehitetyillä alueilla kansanäänestyksiä Venäjään liittymisestä.

Looks like perhaps the longest @GeneralStaffUA update of the war. Though one message is clear. Russian army is basically on the defensive. A few, failed attacks in the east. Ukraine is now starting to dictate the war’s development https://t.co/r4oBN0lzwl

— Phillips P. OBrien (@PhillipsPOBrien) September 5, 2022