Kaakosta voi saapua kunnon lumipyry, sää kylmenee rajusti

Suomeen virtaa kuluvalla viikolla vuodenaikaan nähden kylmää ilmaa pohjoisen ja koillisen suunnalta. Sää kylmenee rajusti viime viikon lämpimistä lukemista.

– Päivälämpötilat laskevat viikon edetessä niin, että loppuviikosta päivisinkin on suurimmassa osassa maata pakkasta. Viikon puolivälistä eteenpäin on öisin pakkasta koko maassa. Loppuviikolla kaakosta voi saapua osaan maata kunnon lumipyry, toteaa Forecan meteorologi Joonas Koskela ennusteessa.

Tiistain kuluessa sää on pilvinen, monin paikoin tulee hajanaisia sateita. Maan etelä- ja keskiosassa sade tulee vetenä, Lapissa sataa lunta. Lapissa lämpötila on jo jäänyt päivälläkin laajalti pakkasen puolelle.

Keskiviikon vastaisena yönä pakkasta on jo yleisesti Pohjois- ja Itä-Suomessa. Lännessä ja etelässä lämpötila pysyy vielä nollan yläpuolella.

– Yöllä voi etelässäkin sadella paikoin heikosti räntää. Keskiviikkopäivä on enimmäkseen poutainen. Pilvisyys on runsasta, mutta Pohjanmaan seudulta Lappiin ulottuvalla alueella voi olla osin aurinkoisempaa. Lounais-Suomessa tulee paikoin sadekuuroja, Joonas Koskela sanoo.

Lämpötila on keskiviikkona päivällä etelässä ja lännessä ylimmillään vähän viiden asteen yläpuolella, idässä ja pohjoisessa on enimmäkseen 0–5 pakkasastetta.

Pakkaset leviävät

Torstain vastaisena yönä pakkaset leviävät edellistä yötä laajemmalle alueelle ja kiristyvät.

– Torstaiyönä lämpötila painuu pakkaselle etelää myöten. Pilvisyys vähenee koko maassa ja varsinkin pohjoisessa yöstä tulee kylmä korkeapaineen vahvistuessa koillisesta. Lapissa pakkasta on yleisesti 10–20 astetta, paikoin 20–25 astetta. Maan keskivaiheilla pakkasta on 5–10 astetta ja etelässä alle viisi astetta, Joonas Koskela ennustaa.

Torstaipäivä on vaihtelevan pilvinen ja poutainen maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Lapissa. Pohjoisessa on monin paikoin aurinkoista. Lämpötila kohoaa etelässä ja lännessä 1–6 plusasteeseen, muualla on päivälläkin vähän pakkasta.

Perjantaiyönä pakkaslukemat ovat enimmäkseen samaa luokkaa kuin torstain vastaisena yönä. Etelässä pakkanen kiristyy viiden asteen tuntumaan.

Perjantaina päivällä maan etelä- ja keskiosassa on vaihtelevaa pilvisyyttä, Lapissa sää on selkeää. Kaakosta lähestyy Suomea perjantain kuluessa voimakas matalapaine.

– Tämän matalapaineen ennuste on vielä varsin epävarma, mutta siihen liittyvä lumisadealue levinnee maan itäosaan perjantain kuluessa. Samalla koillistuuli voimistuu maan etelä- ja keskiosassa ja on puuskaista sekä koleaa, Joonas Koskela kertoo.

Päivälämpötila on perjantaina suuressa osassa maata hieman pakkasella, etelässä ja lännessä vähän plussan puolella.

– Perjantai-illan ja lauantain vastaisen yön aikana lumipyry voi levitä suureen osaan maan keski- ja itäosia. Tiistaina tehdyn ennusteen mukaan lumisade jatkuu lauantain aikana maan itä- ja keskiosassa sekä paikoin etelässä. Kohtalaisen ja puuskaisen pohjoistuulen kera lunta voi kertyä lauantain kuluessa monin paikoin 5–10 senttimetriä, mikäli tämä ennuste toteutuu, Joonas Koskela sanoo.

Lännessä ja pohjoisessa sää on lauantaina pääosin poutaista. Pilvisyys vaihtelee. Lämpötiloissa ei tapahdu merkittäviä muutoksia edellispäiviin verrattuna.

Sunnuntain vastaisen yön aikana lumisateet hälvenevät maan itäosasta. Sää poutaantuu.

Sunnuntaina päivällä pilvisyys vaihtelee, aurinko näyttäytyy monin paikoin ja tuuli heikkenee. Lämpötila kohoaa maan etelä- ja keskiosassa jo laajemmin plussan puolelle.

Näyttää siltä, että viileä jakso jatkuu Suomessa ensi viikon puolelle. Myös lumisateet ovat mahdollisia.