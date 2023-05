Jyrki Katainen MTV:llä: Yhtä päivää pelkäsin politiikassa

Sitran yliasiamies, entinen EU-komission varapuheenjohtaja ja pääministeri Jyrki Katainen (kok.) sanoo pelänneensä rankimpina vuosina politiikan huipulla jopa terveytensä puolesta.

– Sellainen globaali finanssikriisi oli aivan uusi. Siihen ajanjaksoon mahtuu yksi päivä, jolloin olen pelännyt politiikassa: Se oli lokakuun 15. 2008…ehkä. Oli perjantai ja pelkäsin, että kun maanantaina markkinat aukeavat, niin sillä viikolla ei Suomessa ole enää pystyssä yhtään yritystä, Katainen kertoo.

Jyrki Katainen on aikaisemmin todennut pääministerin pestin olevan täysin epäinhimillinen, mutta tilanne on kehittynyt vieläkin huonompaan suuntaan. Hänen mukaansa henkinen väkivalta äärimmäisessä muodossaan on läsnä joka ikinen päivä.

– Vaikka kuinka olisi sinut itsensä kanssa, niin ei meistä kukaan ihmisistä ole immuuni jatkuvalle henkiselle väkivallalle.

Kataisen mukaan fyysisen kunnon merkitys korostuu rankassa ja kovaa paineensietokykyä vaativassa tehtävässä.