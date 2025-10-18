Juutalaisyhteisö raivostui uudesta Anne Frank -musikaalista

Instagram-parodiana alkanut ja New Yorkin lavoille siirtynyt musikaali Anne Frankin elämästä herättää raivoa juutalaisyhteisössä, uutisoi Daily Mail. Natsien keskitysleirillä 15-vuotiaana kuollut Frank kuvataan satiirisessa ”Slam Frank”-esityksessä panseksuaalina latinotyttönä, lehti kertoo.

Anne Frank tunnetaan postuumisti julkaistusta päiväkirjastaan, jota hän piti piileskellessään perheineen natseja toisen maailmansodan aikaisessa Amsterdamissa. Frank kuoli Bergen-Belsenin keskitysleirillä maaliskuussa 1945.

Musikaalissa kuvitteellinen teatteriryhmä yrittää ”dekolonisoida” Anne Frankin tarinan. Frankin perhe esitetään näytelmässä neuromonimuotoisena, ja Frankin ihastuksen kohde muunsukupuolisena, Daily Mail kuvailee. Alle 60 dollarin PR-budjetilla markkinoitu musikaali on lehden mukaan osoittautunut pienimuotoiseksi menestykseksi.

Esityksen tapa esitellä yhtä kuuluisimmista juutalaisten kansanmurhan uhreista on herättänyt myös arvostelua, ja musikaalin lopettamista vaativaan adressiin kerätään paraikaa allekirjoituksia. Adressin alullepanija Joy Rosenthal katsoo näytelmän trivialisoivan Anne Frankin kuolemaa.

Tragediasta tehdään näytelmän kriitikoiden mielestä spektaakkeli. Shokkiarvon asettaminen historiallisen tarkkuuden edelle on sopimatonta ja loukkaavaa, adressissa arvostellaan.

– Vaikeita asioita voi käsitellä luovasti ja ajatuksella – tämä tuotanto ei kuitenkaan kunnioita Anne Frankin ja holokaustin uhrien muistoa, adressissa sanotaan.

Musikaalin käsikirjoittanut Andrew Fox ei arvostelusta välitä. Itsekin juutalainen Fox kertoo lehdelle antamassaan sarkastisessa lausunnossa kielteisen julkisuuden vain kasvattaneen katsojalukuja.