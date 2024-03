Jussi Niinistö PS:ssa: Oli mukavaa olla historian oikealla puolella

Puolustusministerinä 2015-2019 hallituksessa toiminut nykyinen Kannuksen kaupunginjohtaja Jussi Niinistö (ps./sin.) puhui Pietarsaaressa reserviupseerikerhon yleisötilaisuudessa. Häntä haastatteli Pietarsaaren Sanomat.

– Puolustusyhteistyöhön Yhdysvaltain kanssa liittyi aika vahvoja epäilyksiä. Etenkin presidentti Sauli Niinistö oli hyvin varovainen. Se oli muuta kansainvälistä yhteistyötä selvästi herkempi alue, Jussi Niinistö sanoi PS:n mukaan.

Hän ajoi aktiivista yhteistä harjoitustoimintaa Yhdysvaltain kanssa. Suuri osa muista poliitikoista ”nosteli niskakarvojaan”.

– Usein nämä varovaisemmat poliitikot kuten Erkki Tuomioja ja myös Sauli Niinistö pohtivat, mitä mieltä (Vladimir) Putin mahtaa olla siitä, että Suomi harjoittelee Yhdysvaltain kanssa. Koskaan ei ensimmäisenä kysymyksenä ollut, miten tämä harjoitus kehittää Suomen puolustuskykyä, mikä on Suomen hyöty. Tämä oli minulle vaikeaa ymmärtää.

Nahistelu oli Jussi Niinistön mukaan sukupolvisidonnaista. Erkki Tuomioja tuli eduskuntaan 1970, Jussi Niinistö syntyi samana vuonna.

PS:n haastattelussa hän totesi, etteivät puolustusministerin ja tasavallan presidentin näkemykset Suomen suunnasta aina käyneet yksiin.

– Vääntö oli kovempaa, kuin mitä julkisuudessa ehkä ymmärrettiinkään. Se oli kuitenkin vilpittömästi asian puolesta puolin ja toisin.

– Sauli Niinistö on eri sukupolvea kuin minä. Hän on elänyt ja hengittänyt politiikkaa jo silloin, kun Neuvostoliitto oli vielä voimissaan. Totta kai maailmankuva on silloin erilainen.

Jussi Niinistön mukaan presidentin asemassa syntyy tarve ymmärtää Venäjää ja ”ehkä myös illuusio, että Suomen mielipiteillä on Kremlissä jotain eritystä merkitystä”.

– Mutta suomalaisten mielipide on just sen verran painokas venäläisille, kuin mikä meidän kansantaloutemme ja puolustusvalmiutemme on. He laskevat kylmästi voimapoliittisesti nämä asiat.

– Näin jälkikäteen voin sanoa, että oli mukavaa olla historian oikealla puolella. …Uusi sukupolvi on Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan johdossa, ja nythän tasavallan presidentti Alexander Stubb on hyvinkin selkeästi osannut liputtaa Nato-jäsenyyden puolesta.