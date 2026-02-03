Jussi Halla-aholle puhemiesvaalissa 116 ääntä

Eduskunta palasi tiistaina istuntotauolta täysistuntoon, jonka ainoana asiana oli puhemiehistön vaali.

Puhemiehen vaalissa Jussi Halla-aho sai 116 ääntä.

PS:n edustajista Arja Juvonen sai viisi ääntä, Ritva Elomaa ja Juho Eerola saivat molemmat kolme ääntä ja kaksi ääntä saivat Miko Bergbom, Mikko Lunden ja Ville Vähämäki.

RKP:n Eva Biaudet, PS:n Riikka Purra, vasemmistoliiton Anna Kontula ja PS:n Jari Ronkainen saivat kukin yhden äänen.

35 kansanedustajaa jätti tyhjän äänestyslapun ja kolmen äänestyslappu hylättiin.

Vuoden 2025 vaalissa Jussi Halla-aho sai 105 ääntä ja vuonna 2024 hän sai 91 ääntä. Puhemieheksi valittavan täytyy saada yli puolet annetuista äänistä.

