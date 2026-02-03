Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho. LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA

Jussi Halla-aholle puhemiesvaalissa 116 ääntä

  • Julkaistu 03.02.2026 | 12:52
  • Päivitetty 03.02.2026 | 12:57
Eduskunnan puhemies jatkaa tehtävässään 2026 valtiopäivillä.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Eduskunta palasi tiistaina istuntotauolta täysistuntoon, jonka ainoana asiana oli puhemiehistön vaali.

Puhemiehen vaalissa Jussi Halla-aho sai 116 ääntä.

PS:n edustajista Arja Juvonen sai viisi ääntä, Ritva Elomaa ja Juho Eerola saivat molemmat kolme ääntä ja kaksi ääntä saivat Miko Bergbom, Mikko Lunden ja Ville Vähämäki.

RKP:n Eva Biaudet, PS:n Riikka Purra, vasemmistoliiton Anna Kontula ja PS:n Jari Ronkainen saivat kukin yhden äänen.

35 kansanedustajaa jätti tyhjän äänestyslapun ja kolmen äänestyslappu hylättiin.

Vuoden 2025 vaalissa Jussi Halla-aho sai 105 ääntä ja vuonna 2024 hän sai 91 ääntä. Puhemieheksi valittavan täytyy saada yli puolet annetuista äänistä.

(juttu päivittyy)

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)