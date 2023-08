Jussi Halla-aho perussuomalaisten presidenttiehdokkaaksi

Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho valittiin perussuomalaisten puoluekokouksessa presidenttiehdokkaaksi.

Liikuttunut Halla-aho kiitti kannatuspuheenvuorojen pitäjiä ja viittasi puheenvuorossaan kiinalaisen filosofin Sun Tzun kirjoituksiin.

– Tunne vihollisesi ja tunne itsesi, niin sinua ei voiteta sadassakaan taistelussa, Halla-aho siteeraa.

Halla-aho kritisoi mediaa, joka harrastaa hänen mukaansa toistoa.

– Toistolla suurin osa suomalaisista on saatu uskomaan, että maahanmuutto on hyvä asia ja on oikein kannattaa suomalaisille haitallista ilmastopolitiikkaa, joka ei vaikuta ilmastonmuutokseen mitenkään.

Presidenttiehdokkaan mukaan perussuomalaisilla ei ole mitään anteeksipyydettävää.

– Sanomme suoraan, mitä ajattelemme ja haluamme.

Halla-aho toivoo, että media perkaa presidenttiehdokkaiden Venäjä-lausuntoja vuosien takaa samalla tarmolla kuin perussuomalaisten takavuosien kirjoituksia ja lausuntoja.

Halla-ahon mukaan Venäjän kanssa tehdyistä virheistä on otettava opiksi ja ryhdyttävä systemaattisesti purkamaan riippuvuussuhdetta Kiinaan protektionistisilla työkaluilla EU-tasolla.