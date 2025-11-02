Junapuukotusta luultiin Halloween-pilaksi – kaksi epäiltyä otettu kiinni

Kaksi noin 30-vuotiasta Britannian kansalaista on pidätetty epäiltynä junahyökkäyksestä Doncaster–King’s Cross -reitillä lauantai-iltana Britanniassa. Asiasta kertoi brittilehti The Telegraph.

Hyökkäys alkoi pian sen jälkeen, kun Lontooseen matkalla ollut juna oli lähtenyt Peterboroughsta. Useita matkustajia puukotettiin hyökkäyksessä.

Kymmenen henkilöä vietiin hyökkäyksen jälkeen sairaalaan ja yksi henkilö hakeutui hoitoon myöhemmin itse. Poliisin mukaan kahden uhrin tila on edelleen hengenvaarallinen.

Silminnäkijöiden mukaan vaunuissa vallitsi paniikki, ihmiset juoksivat karkuun ja yrittivät auttaa loukkaantuneita repimällä vaatteitaan sidetarpeiksi. Yksi matkustaja kuvaili nähneensä verisen uhrin, joka huusi tulleensa puukotetuksi ja lopulta romahti lattialle.

Toinen silminnäkijä kertoo kuulleensa ihmisten huutavan: “Juoskaa, täällä on tyyppi joka puukottaa kaikkia”. Aluksi hän luuli kyseessä olevan Halloween-pila.

Poliisi sai ensimmäiset hätäpuhelut noin kello 19.42. Aseistettu yksikkö nousi junaan Huntingdonin asemalla kahdeksan minuuttia myöhemmin. Kaksi epäiltyä otettiin nopeasti kiinni ja ovat edelleen poliisin hallussa.

Poliisipäällikkö John Loveless kertoi medialle, että tapausta tutkitaan eikä sitä tällä hetkellä pidetä terrorismina. Hän kuvaili tapahtumaa järkyttäväksi ja esitti myötätuntonsa uhrien ja heidän omaistensa puolesta. Poliisi jatkaa tapahtumien kulun ja motiivien selvittämistä.