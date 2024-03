Julija Navalnajalta koskettava viesti: Sait minut nauramaan jopa vankilasta

Kuolleen venäläisen oppositiojohtajan Aleksei Navalnyin leski Julija Navalnaja on julkaissut sosiaalisessa mediassa koskettavan viestin miehensä muistolle.

Julkaisunsa yhteyteen Navalnaja on julkaissut lyhyen videon, joka on kooste pariskunnan yhteisistä hetkistä. Video on katsottavissa tämän artikkelin lopussa.

– Kiitos 26 vuoden onnesta. Kyllä, jopa viimeisen kolmen vuoden aikana onnea. Rakkaudesta, siitä, että olet aina tukenut minua, että sait minut nauramaan jopa vankilasta, siitä, että olet aina ajatellut minua, Navalnaja kirjoittaa.

– En tiedä kuinka elää ilman sinua, mutta yritän tehdä sinut siellä onnelliseksi puolestani ja ylpeäksi minusta. En tiedä selviänkö vai en, mutta yritän.

Navalnaja kirjoittaa edesmenneelle miehelleen, että he tapaavat varmasti ”jonain päivänä”.

– Minulla on niin monia kertomattomia tarinoita sinulle, ja minulla on niin monia kappaleita tallennettuna sinua varten puhelimeeni. Typeriä ja hauskoja, rehellisesti sanottuna kauheita kappaleita, mutta ne kertovat meistä. Ja haluaisin todella antaa sinun kuunnella niitä. Ja haluaisin todella nähdä, kuinka kuuntelet niitä, naurat ja sitten halaisit minua.

– Rakastan sinua ikuisesti. Lepää rauhassa.