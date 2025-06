Juhannuskokkoja saa polttaa lähes koko maassa

Perinteisiä juhannuskokkoja saa tänä vuonna polttaa lähes koko maassa.

Kokkoja ei saa sytyttää, jos voimassa on maastopalovaroitus. Tällä hetkellä sellainen on voimassa vain yhdessä maakunnassa, Ahvenanmaalla. Saarimaakunnassa maastopalon vaara on kuivuudesta johtuen ilmeinen.

Kaikkialla Manner-Suomessa kokon saa siis sytyttää hyvällä omallatunnolla. Yksityisellä maalla on kuitenkin hankittava maanomistajan lupa.

Kokkojen polttamisessa on myös syytä noudattaa varovaisuutta. Pelastuslaitos kehottaa juhannusjuhlijoita valitsemaan kokolle paikan siten, ettei lähellä ole metsää, rakennuksia tai syttyvää maastoa. Turvallisin paikka on kallio, hiekkaranta tai vedessä oleva lautta. Lisäksi on varottava, etteivät kokosta lentävät kipinät eivät aiheuta vaaraa.

Kokon polttoa on myös valvottava koko palamisajan, ja lopuksi varmistettava, että kokko on sammunut.

Mikäli kokosta muodostuu merkittävästi savua, on tehtävä tulentekoilmoitus Pelastuslaitoksen verkkosivuilla. Monilta ilmoitus jää kuitenkin tekemättä.

Etelä-Savon pelastuslaitoksen palomestari Eero Aho harmitteleekin Ylelle, että ihmiset heräävät luvan hankkimiseen vasta juhannusaattona.

– Eli perinteisesti kun on juhannusaattona ollut töissä, niin puhelimet soi ja ihmiset kyselee ohjeistusta, Aho tiivistää.