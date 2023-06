Juhannuksena luvassa lämpöä ja sateita

Juhannuksen sää on suuressa osassa maata aurinkoinen, mutta myös sateita on luvassa. Sadealueet ulottuvat Itä- ja Kaakkois-Suomesta Pohjois-Pohjanmaalle ja Lounais-Lappiin saakka. Sateet saattavat olla runsaita, kertoo Foreca.

– Runsaimmat sateet tulevat Pohjois-Karjalasta Pohjois-Pohjanmaalle ulottuvalla vyöhykkeellä. Sadetta voi tulla paikoin jopa yli 30 millimetriä vuorokaudessa. Myös ukkosta voi olla paikoin mukana, Forecan meteorologi Joanna Rinne varoittaa.

Juhannusaaton päivälämpötila on ennusteiden mukaan 23-27 astetta aurinkoisilla alueilla, sateisilla 15-21 astetta. Juhannuspäivä on hieman viileämpi: Forecan ennusteen mukaan päivälämpötila on 20-25 astetta aurinkoisilla alueilla, sateisilla alueilla 15-20 astetta.

Sunnuntaina maan etelä- ja keskiosissa on luvassa sadekuuroja, mutta lämpötilat pysyvät enimmäkseen 20-25 asteessa.

Metsäpalovaroitukset ovat voimassa osassa maasta. Varoitusten ollessa voimassa juhannuskokkoja ei saa sytyttää.

Ilmatieteen laitoksen ennusteiden mukaan UV-indeksi on 5 lähes koko maassa läpi juhannuksen. Auringolta on syytä suojautua, mikäli UV-indeksi on korkeampi kuin 3.