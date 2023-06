Juhannuksen sää on pääosin aurinkoinen, mutta paikoin tulee rankkasateita

Juhannuksen sääkartoilta löytyy tänä vuonna niin aurinkoa kuin sadettakin.

– Juhannusviikonlopun sää on suuressa osassa Suomea aurinkoinen, mutta paikoin tulee jopa rankkasateita, ennustaa Forecan meteorologi Joanna Rinne.

Aurinkoisimmat alueet ovat juhannusaattona ja juhannuspäivänä etelässä, lännessä ja osassa Lappia, sateisimmat alueet ovat puolestaan idästä Pohjois-Pohjanmaalle ja lounaiseen Lappiin ulottuvalla vyöhykkeellä.

Perjantaina eli juhannusaattona sää on suuressa osassa maan etelä- ja länsiosaa aurinkoinen. Myös Lapissa on laajalti poutaista. Pohjois-Lapissa on aurinkoista, mutta Etelä-Lapissa on pilvisempää. Sadealue ulottuu juhannusaattona maan itä- ja kaakkoisosasta Pohjois-Pohjanmaalle ja lounaiseen Lappiin asti. Sateet ovat paikoin runsaita.

– Runsaimmat sateet tulevat Pohjois-Karjalasta Pohjois-Pohjanmaalle ulottuvalla vyöhykkeellä. Sadetta voi tulla paikoin jopa yli 30 millimetriä vuorokaudessa. Myös ukkosta voi olla paikoin mukana, Rinne ennustaa.

Päivälämpötila on juhannusaattona aurinkoisilla alueilla enimmäkseen 23–27 astetta, sateisilla alueilla 15–21 astetta.

Myös lauantain eli juhannuspäivän ennusteissa on sekä aurinkoa että sateita.

– Juhannuspäivänä kuurosadealue ulottuu maan itä- ja kaakkoisosasta Pohjois-Pohjanmaalle sekä lounaiseen Lappiin, yksittäisiä sadekuuroja voi tulla myös paikoin Pohjanmaan maakuntien suunnalla. Myös ukkosta voi olla jälleen mukana paikoin. Muualla maassa on enimmäkseen aurinkoista, Rinne kertoo.

Päivälämpötila on juhannuspäivänä aurinkoisilla alueilla 20–25 astetta, sateisilla alueilla 15–20 astetta.

Sunnuntainakin aurinkoa nähdään, mutta maan etelä- ja keskiosassa tulee monin paikoin iltapäivällä sadekuuroja. Myös Pohjois-Lapissa yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Päivälämpötila on sunnuntaina enimmäkseen 20–25 astetta.