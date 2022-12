Joulukuusia ja poliisikoiran pentu sylissä – Tällaisia ovat poliitikkojen joulutervehdykset

Monet kansanedustajat ovat jakaneet Twitteriin joulutervehdyksensä. Moni kansanedustaja on liittänyt joulutoivotuksiinsa kuvan omasta joulukuusestaan tai muusta koristelusta.

Kokoomuksen Terhi Koulumies kertoo katselleensa lukuisten suomalaisten tavoin Joulupukin Kuumaa linjaa. Hän iloitsee yöllisestä lumisateesta.

– Maa on tullut valkoiseksi yöllä! Tässä Joulupukin Kuumaa linjaa katsoessa toivotan kaikille oikein tunnelmallista joulua, Koulumies kirjoittaa.

Keskustan kansanedustaja Joonas Könttä jakoi kuvan itsestään sylissään poliisikoiran pentu Luka.

– Hyvää joulua myös poliisikoira Lukalta, Könttä toivottaa välittäen myös Lukan terveiset.

Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Atte Harjanne jakoi kuvan itsestään joulupukin parrassa ja tonttulakissa.

– Oikein leppoisaa ja hyvää joulua kaikille, Harjanne toivottaa.

RKP:n puheenjohtaja, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson välitti kaksikieliset terveisensä. Joululahjaksi hän toivoo rauhaa.

– Nyt on joulu! Tahdon toivottaa kaikille hvää ja rauhallista joulua. Toivelistan kärjesttä on maailmanrauha, Henriksson sanoo.

Puolustusministeri Antti Kaikkosen (kesk.) joulutervehdys on lyhyt ja ytimekäs.

– Rauhallista ja hyvää joulun aikaa Twitter-porukoille! Merry Christmas, hän toivottaa kahdella kielellä joulukuusen koristepallon kuvalla säestettynä.

Nu är det jul! Jag vill önska alla och envar en riktigt god och fridfull jul!

Högst på önskelistan finns fred i världen.

Haluan toivottaa kaikille oikein hyvää ja rauhallista Joulua!

I wish You all a very Merry Christmas! pic.twitter.com/HUd1j9fVdS

— Anna-Maja Henriksson (@anna_maja) December 24, 2022