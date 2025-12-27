Jouluklassikosta leikattiin kohtaus, yleisö raivostui

Yhdysvaltalainen suoratoistopalvelu Amazon Prime on saanut vihat niskoillensa julkaistuaan kovalla kädellä leikatun version ikonisesta jouluelokuvasta, kertoo New York Post.

Katsojien mukaan Amazon Prime tarjoaa vuonna 1946 julkaistusta Frank Capran Ihmeellinen on elämä -elokuvasta leikattua versiota, jossa alkuperäisestä 130 minuutin elokuvasta on poistettu noin 22 minuutin edestä materiaalia.

Erityisesti katsojia on harmittanut poistettu Pottersville-kohtaus, jossa James Stewartin näyttelemä päähahmo George Bailey löytää uudelleen elämänhalunsa. Kyseisessä kohtauksessa Baileylle näytetään, kuinka kurjaa elämä olisi ollut, jos hän ei olisi koskaan syntynyt.

Ilman kyseistä kohtausta katsojille esitelläänkin ensin masentunutta miestä, joka seuraavassa kohtauksessa loikkii elämäniloisesti kaupungin halki.

Sosiaalisessa mediassa leikkurointi on tyrmätty turhaksi ja jopa pyhäinhäväistykseksi.

Leikkauksen syynä ei kuitenkaan ole halu tehdä elokuvasta vähemmän synkkä. Connecticutin yliopiston mukaan taustalla on todellisuudessa monimutkainen kiista tekijänoikeuksista.

Elokuvan tuotantoyhtiö unohti 1970-luvulla uusia elokuvan tekijänoikeudet. Vuosikymmenten ajan televisiokanavat esittivätkin elokuvaa maksamatta siitä tekijänoikeusmaksuja.

1990-luvulla kuitenkin huomattiin, että tekijänoikeudet kahteen elokuvan sisällä olevaan osaan – alkuperäiseen Philip Van Doren Sternin tarinaan sekä Dimitri Timokinin sävellykseen – olivat edelleen voimassa. Tuotantoyhtiö alkoikin käyttämään näitä kahta elementtiä hallitakseen elokuvan levitystä.

Koska ikoninen Pottersville-kohtaus on kopioitu Sternin tarinasta, pystyy Amazon Prime sen poistamalla väistämään mahdolliset korvaukset tuotantoyhtiölle.

Jos alkuperäisen elokuvan haluaa nähdä leikkaamattomana, on sekin saatavissa Amazon Primessa. Tällöin katsojan kuitenkin täytyy erikseen etsiä leikkaamaton versio.