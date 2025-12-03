”Jos EU rajoittuu puolustukseen, se häviää sodan”

Vastauksena droonien toistuviin lentoihin Euroopan lentoasemien ja sotilaskohteiden yllä sekä 20 venäläisdroonin lentoon Puolan rajan yli EU paljasti syyskuussa konseptin droonimuurista ilmatilansa suojelemiseksi.

Sen pitäisi valmistua vuoden 2027 loppuun mennessä. Meduza haastatteli droonimuurista saksalaisen Universität der Bundeswehr Münchenin Metis Institute for Strategy and Foresightin tutkimuspäällikkö Frank Saueria.

Hänen mukaansa drooneista koostuva droonimuuri oli monen poliitikon käyttämä termi jo vuoden 2025 alusta lähtien. Ajatuksena oli hankkia suuri määrä erilaisia drooneja, joita voitaisiin käyttää pelotteena hyökkäyksen varalta. Termi kuitenkin muuttui vuoden kuluessa tarkoittamaan ”droonien torjuntamuuria”, joka on Sauerin mukaan kuitenkin merkitykseltään harhaanjohtava.

Hän sanoo ”droonin” olevan epätäsmällinen nimitys, joka sisältää kaikki pienistä nelikoptereista suuriin kiinteäsiipisiin lennokkeihin. Eri tyyppisten droonien torjunta edellyttää erilaisia menetelmiä.

Toiseksi droonien torjuntamuuri luo hänen mukaansa kuvitelman, että EU rakentaa drooneja vastaan robotisoidun Maginot-linjan, jonka takana kaikki olisivat turvassa. Tällainen ajatus ei kuitenkaan ole realistinen, koska sataprosenttinen torjuntakyky eri korkeuksilla lentäviä drooneja vastaan koko EU:n alueella ei ole saavutettavissa.

– Paras puolustus on uhan lähteen neutralointi. Tämä on ilmeistä Ukrainan perusteella, joka aivan oikein nojautuu täsmäiskuihin syvälle Venäjän alueelle. Joten [EU-maiden] ei pitäisi miettiä drooni-iskujen torjuntaa, vaan mistä Venäjän asevoimat laukaisee drooninsa ja missä sijaitsevat tehtaat, jotka valmistavat niitä, Sauer toteaa.

Asiantuntijat ovat hänen mukaansa keskustelleet sekä torjunta- että vastaiskuvaihtoehdoista jo pitkään. Kaukovaikutusaseiden kehittämisohjelmia on jo käynnissä. Mutta kysymys on, ymmärtääkö yhteiskunta vastaiskujen tärkeyden.

– Jos EU rajoittaa itsensä vain puolustukseen, se häviää sodan – vaikka 100 prosentin puolustusteho olisi olemassa. Puolustus on aina kalliimpaa kuin hyökkääminen suurella määrällä kertakäyttöisiä järjestelmiä. Siksi puolustus yksinään johtaa taloudelliseen romahdukseen. Lisäksi EU:n tavoite on ensi kädessä estää hyökkäys. Kaikkien keinojen tarkoitus on lähettää signaali Venäjälle: Eurooppa ei ole enää puolustuskyvytön, Sauer selventää.

Jos EU haluaa pysäyttää Kremlin imperialistiset päämäärät Naton rajoille, sen saavuttamiseksi pelkkä ilmatilan suojaaminen ei hänen mukaansa riitä. Se tarvitsee myös kyvyn – seuraavana askeleena – tuhota laukaisualustat. Vasta sitten voi Kremlin käsitys kustannus-hyötysuhteesta muuttua.

– Emme tiedä, miksi ilmatilan rikkomukset ovat viime viikkoina vähentyneet. Se voi johtua EU:n toimista, joihin Kreml reagoi. Vaihtoehtoisesti Venäjä saattaa yksinkertaisesti analysoida kaikkea, mitä se on oppinut drooni-iskuista, ja valmistautua seuraaviin askeliin, Sauer arvelee.