Jopa tuhansia yhä jumissa Syyrian puistattavimmassa paikassa

Syyrian sotilaspoliisin ylläpitämä Sednayan vankila sijaitsee lähellä Damaskosta. Vankilan toiminnan katsotaan virallisesti päättyneen sunnuntaina 8. joulukuuta, kun Bašar al-Assad pakeni ja hänen hallintonsa jätti tehtävänsä. Samalla pakeni myös Sednayan vankilan henkilökunta.

Kukaan ei tunnu tietävän vielä, kuinka paljon ihmisiä Sednayan vankilassa on pidetty. Yhteensä al-Assadin hallinnon vankilajärjestelmään arvioidaan kadonneen 14 vuoden sisällissodan aikana yli 100 000 ihmistä. Vuonna 2016 ihmisoikeusjärjestö Amnesty International arvioi, että pelkästään sisällissodan ensimmäisen viiden vuoden aikana Sednayan vankilassa oli hirtetty noin 13 000 ihmistä. Seuraavana vuonna Yhdysvallat kertoi saaneensa todisteita vankilaan rakennetusta uudesta krematoriosta, jossa teloituksissa, kidutuksessa ja heikkojen olosuhteiden johdosta kuolleiden ruumiita oli tarkoitus hävittää.

Viikonloppua ovat värittäneet kuvat ja videot, joissa al-Assadin hallinnon vastustajat mursivat sellien ovia ja vapauttivat vankeja. Joukossa oli myös naisvankeja ja heidän pieniä lapsiaan, joista joidenkin kerrotaan syntyneen naisvangeille tehdyn seksuaalisen väkivallan tuloksena.

Pian kävi kuitenkin ilmi, että vankilassa on myös kolme maanalaista kerrosta. Ne toimivat sähköisillä lukoilla, joiden avausjärjestelmän hallinnon joukot olivat vieneet mukanaan.

Maanalaisia kerroksia kutsutaan ”punaiseksi vankilaksi”. Alun perin eristysselleiksi tarkoitetuissa huoneissa ei ole ikkunoita. Myöhään sunnuntaina Syyrian siviilipuolustusjoukot, joita kutsutaan valkoisiksi kypäriksi, kertoivat viestipalvelu X:ssa lähettäneensä paikalle viisi tiimiä, jotka yrittävät paikantaa maanalaiset sellit ja saada ne avattua. Tiimeissä työskentelee metalliovien avaamiseen ja seinien kaatamiseen erikoistuneita asiantuntijoita, etsintäkoiria sekä lääkintähenkilökuntaa.

Vankeja voi olla vaihtelevien arvioiden mukaan jopa tuhansia – paikalla käyneen The Guardian -lehden toimittajan mukaan ainakin 1500. Huoli heidän voinnistaan vahvistuu ajan kuluessa, sillä ei ole tiedossa onko heillä vettä ja ruokaa – tai edes, toimiiko maanalaisten kerrosten ilmanvaihto.

Varakkaammat syyrialaiset ovat luvanneet tuntuvia rahapalkkioita sille tai niille, jotka pystyisivät murtamaan Sednayan lukitusjärjestelmän. Yksi heistä on Arabiemiraateissa asuva syyrialaismiljardööri Ghassan Aboud. Aboud lupasi maanantaina tehtävässä onnistuvalle hänen taustastaan riippumatta sata tuhatta Yhdysvaltojen dollaria. Väistyneen hallinnon työntekijöihin ja Sednayan vanginvartijoihin ovat vedonneet useat muutkin, jotta nämä suostuisivat tiedoillaan auttamaan maanalaisten kerrosten vankien vapauttamiseksi.

Vankilan avatuista osista on jo paljastunut kauheuksia. Al Jazeera kertoo esimerkiksi ”teloitusprässistä”: metallisesta laitteesta, jolla vankeja arvioidaan murskatun. Huoneesta kuvatulla videolla näkyy, miten sen lattialla lojuu useita muovisia hirttonaruja.

Aiemmin Sednayasta pois päässeet vangit ovat kertoneet ”suolahuoneista”, joissa heitä toisinaan säilytettiin. Esimerkiksi eräs talvella 2017 parin vuoden vankeuden jälkeen pois päässyt oli ennen vapauttamistaan laitettu huoneeseen, jossa kahlasi nilkkojaan myöten suolassa. Koska hänen pienissä ruoka-annoksissaan ei ollut suolaa, hän oli aluksi syönyt sitä, kunnes oli kompastunut suolan seassa lojuneeseen, kuivuneeseen ruumiiseen. Ruumiita oli kohta löytynyt pari lisää, ja mies oli tajunnut olevansa eräänlaisessa ruumishuoneessa, jossa suolaa käytettiin säilöntämenetelmänä.

Sosiaalisessa mediassa Sednaya on jo ristitty ”kauheammaksi kuin Abu Graib, Guantanamo ja natsien keskitysleirit”, Al Jazeera kuvailee otsikossaan. Vahvistamattomilla, sosiaalisessa mediassa kiertävillä videoilla on näytetty laihoja vankeja, joista jotkut vaikuttavat menettäneen muistinsa ja jotkut ovat puhekyvyttömiä – mahdollisesti erittäin traumaattisten kokemusten takia.

On vaikeaa kuvitella tunteita, joita al-Assadin hallinnon vankiloista jo ulos päässeet kokevat. Sunnuntaina eräät Homsin kaupungissa vapautetut vangit eivät halunneet lähteä, sillä he olivat olettaneet, että vapauttaminen on suunnitelma, jolla heistä tehdään hallinnon ihmiskilpiä.

Jotkut vangit ehtivät olla vangittuina jopa kymmeniä vuosia. Eräs ryhmä miehiä kertoi, että heidät oli ollut tarkoitus teloittaa myöhemmin samana päivänä. Monet syyrialaiset etsivät nyt vankiloista aiemmin kadonneita omaisiaan – al-Assadin hallinnolla on ollut tapana antaa vangeistaan hyvin epämääräisiä vastauksia, joiden perusteella on ollut vaikeaa päätellä, onko omainen elossa vai ei. Osa heistä saattaa edelleen olla Sednayan maanalaisissa kerroksissa.

Crazy:

One of the political prisoners of notorious Sednaya prison says his execution was half a day away pic.twitter.com/1R4zBAjXmM

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) December 8, 2024