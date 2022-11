Joko ollaan perillä? Lampaat kävelleet kaksi viikkoa ympyrää

Kiinassa on ihmetelty suurta lammaslaumaa, joka on kiertänyt ympyrää jo yli kahden viikon ajan.

Valvontakameravideon perusteella kymmenet lampaat ovat jatkaneet kulkuaan myötäpäivää Sisä-Mongolian alueella sijaitsevalla maatilalla.

Muut lampaat ovat katsoneet kulkua sivusta tai seisoneet ajoittain paikallaan kehän keskellä. Valtiollisen People’s Daily -median mukaan toiminnan syy ei ole toistaiseksi selvillä. Lampaiden kerrotaan olevan täysin terveitä.

Maatilan omistaja kertoo muutaman lampaan aloittaneen ympyrässä kiertämisen 4. marraskuuta, minkä jälkeen monet muut liittyivät seuraan.

Erikoinen käyttäytyminen on vaikuttanut vain yhden aitauksen eläimiin. New York Postin mukaan osa asiantuntijoista on pohtinut bakteeriperäisen listerioosin mahdollisuutta, mikä voi aiheuttaa vastaavaa käytöstä.

The great sheep mystery! Hundreds of sheep walk in a circle for over 10 days in N China's Inner Mongolia. The sheep are healthy and the reason for the weird behavior is still a mystery. pic.twitter.com/8Jg7yOPmGK

— People's Daily, China (@PDChina) November 16, 2022