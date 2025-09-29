Verkkouutiset

Jokereiden Teemu Henritius (vas.), Aleksi Elorinne ja Reko Alanko onnittelevat avausmaalin tehnyttä Bruno Kalliota (edessä oik.) jääkiekon Mestiksen ottelussa Jokerit - KeuPa Helsingissä 25. syyskuuta 2025. LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER

Jokerit saa uuden pääomistajan

  • Julkaistu 29.09.2025 | 18:57
  • Päivitetty 29.09.2025 | 18:57
  • Urheilu
Osake-enemmistö siirtyy uudelle yhtiölle.
Jääkiekon Mestis-sarjassa pelaava Jokerit saa uuden pääomistajan, kun HeMi Invest Oy ostaa joukkueen taustalla olevan yhtiön osake-enemmistön. Asiasta kerrotaan Jokereiden tiedotteessa.

HeMi Invest Oy on Veikkaus-areenan (tunnettu aiemmin nimellä Hartwall-areena) pääomistajan Heikki Viitikon ja Jokereiden puheenjohtaja Mikko Saarnin yhdessä omistama yhtiö.

Yhtiö ostaa kaikki Saarnin ja Timo Mäkelän omistaman Soldo Capital Oy:n Jokerit Helsinki Oy:n osakkeet, jotka vastaavat 52,92 prosenttia yhtiön osakekannasta. Näin ollen HeMi Invest Oy:sta tulee Jokereiden pääomistaja.

Muutoksen jälkeen Saarni jatkaa Jokereiden organisaation operatiivisessa johdossa sekä hallituksen puheenjohtajana. Viitikko keskittyy puolestaan HeMi Invest Oy:n ja Jokereiden liiketoiminnan kehittämiseen sekä kasvattamiseen erityisesti jääkiekon ulkopuolella.

Jokereiden hallituksessa jatkavat Saarnin lisäksi Markus Selin, Ossi Väänänen, Markus Nykänen, Max Seeck ja Roope Räty. Uutena jäsenenä mukaan liittyy Mikko Mantila, joka tulee Antti Mantilan paikalle.

Helsinkiläinen Jokerit on pelannut Mestiksessä kaudesta 2023–2024 lähtien. Aiemmin joukkue pelasi Venäjän KHL-liigassa vuosina 2014–2022. Ennen vuotta 2014 Jokerit pelasi jääkiekon SM-liigassa.

