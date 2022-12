Jokainen Piki ja Turre rekisteriin ensi vuonna

Kaikkien elossa olevien koirien tunniste- ja haltijatiedot on ilmoitettava rekisteriin viimeistään vuoden loppuun mennessä.

Viranomaisrekisterin on tarkoitus ehkäistä pentutehtailua ja helpottaa löytökoirien tunnistamista. Rekisterin kautta pyritään myös ehkäisemään eläinsairauksia ja koirista ihmisiin tarttuvia tauteja.

Tilastokeskus on arvioinut kuluttajatutkimuksensa pohjalta vuonna 2018, että Suomessa on noin 700 000 koiraa. Näistä yli puoli miljoonaa on Kennelliiton rekisterissä. Uusi viranomaisrekisteri on herättänyt keskustelua etenkin koirankasvattajien piirissä.

Suomen Kennelliitto painottaa sitä, että koirien tietojen ilmoittamisen rekisteriin täytyy olla koirien omistajille edullista ja helppoa, jotta mahdollisimman moni koiranomistaja ilmoittaa koiransa rekisteriin.

– Olemme huolissamme siitä, että jos koiranomistajat kokevat koiran rekisteröinnin Ruokavirastoon hintavaksi ja hankalaksi, ei viranomaisrekisteriin ilmoiteta koiria, eikä rekisteri tällöin palvele alkuperäistä tarkoitustaan, sanoo Kennelliiton hallituksen puheenjohtaja Harri Lehkonen.

Uusi rekisteri voi tuoda koirankasvattajille merkittäviä lisämaksuja, kun kasvattaja pentujen ensimmäisenä haltijana ilmoittaa pentueensa tiedot sekä Kennelliiton rekisteriin että Ruokaviraston rekisteriin ennen kuin pennut siirtyvät uusille omistajilleen tai haltijoilleen.

Seuraamukset siitä, ettei koiria ilmoiteta Ruokaviraston rekisteriin, ovat käytännössä niin vähäiset, että kynnyksen koiran ilmoittamiseen rekisteriin pitäisi olla hyvin matala.

Ruokaviraston koirarekisterin rekisteröintimaksujen hinnoista tullaan säätämään maa- ja metsätalousministeriön asetuksella ennen tämän vuoden loppua. Kennelliiton näkemyksen mukaan koirarekisterin maksujen hintataso voisi noudattaa naapurimaa Ruotsin käytäntöjä.

Ruotsissa koiran ilmoittaminen koirarekisteriin maksaa 40 kruunua, jos käyttää sähköistä maksupalvelua, 80 kruunua, jos maksaa laskulla, ja 160 kruunua, jos tekee ilmoituksen paperilomakkeella. Yksi kruunu vastaa noin 0,092 euroa.

Kennelliiton rekisterissä on yli puolen miljoonan elossa olevan koiran tunnistetiedot, kasvattaja- ja omistajatiedot ja sukutaulut. Rekisterissä on valtava määrä koirien terveystutkimus-, koe- ja kilpailu- ja näyttelytulostietoa sekä tietoa muun muassa koirien luonteen arvioinneista sekä koirille tehdyistä geenitesteistä.