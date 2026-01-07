Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Kultakoruja. LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER

Joka viides suomalainen on myynyt kultaa

  • Julkaistu 07.01.2026 | 11:49
  • Päivitetty 07.01.2026 | 11:49
Hinta on noussut rajusti 20 vuodessa.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Tuoreen kyselyn mukaan 21 prosenttia suomalaisista on käyttänyt kullanmyyntipalvelua.

Suomen Kultareservi Oy:n tilaaman tutkimuksen toteutti Iro Research, ja siihen vastasi 1 000 suomalaista eri puolilta maata.

Kyselyyn vastaajat kertoivat myyneensä kultaa koruina (93 prosenttia), hammaskultana (6 prosenttia), kolikkoina ja kultarahoina (4 prosenttia) ja harkkoina (3 prosenttia).

Kullan hinta on noussut yli 700 prosenttia viimeisen 20 vuoden aikana.

Vastaajat kertoivat käyttäneensä rahat laskujen maksamiseen (32 prosenttia), säästöön (24 prosenttia), pieniin ostoksiin (15 prosenttia), sijoituksiin (4 prosenttia) ja lomamatkoihin (3 prosenttia).

– Kuluneen vuoden aikana rahan tarve on noussut entistä tärkeämmäksi syyksi kullan myymiseen, kertoo Iro Research -tutkimustoimiston asiakkuusjohtaja Juho Rahkonen tiedotteessa.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)