Joka viides suomalainen on myynyt kultaa

Tuoreen kyselyn mukaan 21 prosenttia suomalaisista on käyttänyt kullanmyyntipalvelua.
Suomen Kultareservi Oy:n tilaaman tutkimuksen toteutti Iro Research, ja siihen vastasi 1 000 suomalaista eri puolilta maata.
Kyselyyn vastaajat kertoivat myyneensä kultaa koruina (93 prosenttia), hammaskultana (6 prosenttia), kolikkoina ja kultarahoina (4 prosenttia) ja harkkoina (3 prosenttia).
Kullan hinta on noussut yli 700 prosenttia viimeisen 20 vuoden aikana.
Vastaajat kertoivat käyttäneensä rahat laskujen maksamiseen (32 prosenttia), säästöön (24 prosenttia), pieniin ostoksiin (15 prosenttia), sijoituksiin (4 prosenttia) ja lomamatkoihin (3 prosenttia).
– Kuluneen vuoden aikana rahan tarve on noussut entistä tärkeämmäksi syyksi kullan myymiseen, kertoo Iro Research -tutkimustoimiston asiakkuusjohtaja Juho Rahkonen tiedotteessa.