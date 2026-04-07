Joka toinen vaihtaa auton renkaat itse

Rengas- ja autohuoltoketju Vianorin tuore verkkokysely kertoo, että Suomessa 47 prosenttia autoilijoista teettää renkaanvaihdon ammattilaisella ja 53 prosenttia vaihtaa renkaat itse.

Ammattilaisen tekemä renkaanvaihto on erityisen suosittua sähkö‑ ja hybridiautojen omistajien keskuudessa. Heistä 57 prosenttia turvautuu ammattilaisiin, kun polttomoottoriauton omistajista näin tekee 43 prosenttia.

– Renkaan vaihtaminen on periaatteessa yksinkertaista, mutta sähköautot vaikeuttavat työtä: ne ovat raskaampia, ja ne täytyy nostaa täsmälleen oikeista kohdista akun suojelemiseksi, Vianorin kuluttajakaupan johtaja Joonas Ilmarinen selittää.

– Kun ammattilainen hoitaa työn, voit olla varma, että renkaasi ovat turvalliset ja rengaspaine on oikea.

Itse renkaita vaihtavien yleisiä virheitä hänen mukaansa ovat esimerkiksi pulttien väärä kiristys tai vanteen asettuminen väärin. Molemmat voivat heikentää turvallisuutta.

– Jos siis olet edes hieman epävarma siitä, miten renkaat pitäisi juuri omaan autoosi vaihtaa, suosittelen kääntymään ammattimaisen rengasliikkeen puoleen, hän sanoo

Toinen syy turvautua ammattilaisiin on Ilmarisen mukaan se, että he tarkistavat renkaiden sopivuuden autolle.

– Tämä on erityisen tärkeää sähköautoissa. Ne ovat raskaampia ja niiden vääntö on suurempi, joten renkaiden kyky kestää näitä ominaisuuksia korostuu.