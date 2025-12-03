Joka kymmenes maksaa joulun luotolla, näin suomalaiset käyttävät rahaa

Joka toinen suomalainen arvioi, että joulu lisää talouden kuluja jopa 500 euroa. Yhtä moni käyttää korkeintaan 50 euroa yhden läheisen joululahjoihin. Joulusta aiheutuvat lisäkulut rahoitetaan ensi sijassa palkkatuloista sekä säästöistä, mutta joka kymmenes kertoo maksavansa joulun kustannukset luotolla, selviää Pohjoismaisen, vakuudellisiin asuntolainoihin erikoistuneen Bluestep Bankin Iro Researchilla teettämästä tutkimuksesta.

Tutkimuksen mukaan neljä viidestä (24 prosenttia) kertoo käyttävänsä jouluun 500–1 000 euroa ja peräti joka kymmenes (10 prosenttia) 1 000–1 500 euroa. Lisäkuluja voivat olla esimerkiksi joululahjat ja -ruuat sekä joulunviettoon liittyvät matka- ja majoituskulut.

Tutkimustulos on hyvin linjassa Lähi-Tapiolan vastikään julkaiseman vastaavan tutkimuksen kanssa, jonka mukaan suomalaiset käyttävät jouluun tänä vuonna keskimäärin 460 euroa.

Tutkimuksen mukaan vain 15 prosenttia vastaajista käyttää yli sata euroa yhden henkilön lahjaan ja 11 prosenttia kertoo, ettei osta joululahjoja lainkaan.

Naisista 55 prosenttia käyttää korkeintaan 50 euroa yhden läheisen joululahjoihin, kun vastaava prosentti miehissä on vain 45. Joululahjabudjetti henkilöä kohti nousee myös iän myötä: 45–64-vuotiaiden ikäryhmässä joka viides käyttää 100–500 euroa yhden henkilön lahjoihin, ja yli 65-vuotiaista joka viides kertoo käyttävänsä jopa 100–1 000 euroa yhden läheisen joululahjoihin.

Iro Researchin Tuhat suomalaista -tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin internetissä 10.–17.11.2025 Iro Researchin valtakunnalliseen IroNet-kuluttajapaneeliin. Tutkimushaastatteluja tehtiin yhteensä tuhat. Tutkimuksen tilastollinen virhemarginaali on maksimissaan noin +3,2 prosenttiyksikköä.