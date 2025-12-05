Joka kolmas suuryritys kartoittaa jo liiketoimintaa Ukrainassa

Joka kolmas suomalaisista suuryrityksistä on kartoittanut liiketoimintamahdollisuuksia Ukrainassa sodan loppumisen varalta, selviää OP Pohjolan suuryritystutkimuksesta.
Yleisimmin suuryritykset ovat kartoittaneet asiakas- ja markkinamahdollisuuksia, mutta monet yritykset ovat myös alustavasti selvittäneet mahdollisuuksia rekrytoida työvoimaa ja hankkia raaka-aineita Ukrainasta sekä sijoittaa sinne tuotantoa.
– Se, että suomalaiset suuryritykset kartoittavat liiketoimintamahdollisuuksia Ukrainassa, kertoo strategisesta optimismista: yritykset valmistautuvat sodan jälkeiseen taloudelliseen elpymiseen ja rauhan avaamiin mahdollisuuksiin, OP Yrityspankin toimitusjohtaja Katja Keitaanniemi kommentoi tiedotteessa.
Ennen sotaa 35 prosentilla tutkimukseen vastanneista suuryrityksistä oli liiketoimintaa Ukrainassa, ja 46 prosentilla oli toimintaa Venäjällä. Mahdollisen rauhan jälkeisiä liiketoimintamahdollisuuksia yritykset ovat kuitenkin kartoittaneet lähinnä vain Ukrainaan liittyen. Venäjään liittyviä mahdollisuuksia kertoo kartoittaneensa alle kymmenen prosenttia yrityksistä.
Myös yleinen maanpuolustustahto näkyy suuryritysten johtajien asenteissa: 87 prosenttia kertoo, että yritys olisi valmis palvelemaan Suomen maanpuolustukseen tai puolustusteollisuuteen liittyviä asiakkaita, vaikka se ei olisi yritykselle parasta liiketoimintaa.
– Yrityspäättäjät tietävät, että turvallisuus on edellytys kaikelle liiketoiminnalle. Epävakaa geopoliittinen tilanne laajentaa myös suuryritysten roolia: ne turvaavat osaltaan suomalaisen yhteiskunnan toimintakykyä ja rakentavat luottamusta tulevaisuuteen, Keitaanniemi kommentoi.
Tulokset perustuvat OP Pohjolan vuosittaiseen Suuryritystutkimukseen, joka mittaa suomalaisten suuryritysten näkemyksiä liiketoiminnan ja talouden kehityksestä. Tutkimus julkaistaan kokonaisuudessaan tammikuussa 2026. Tutkimukseen vastasi 155 johtoryhmätason edustajaa yhteensä 139 suomalaisesta suuryrityksestä tai Suomessa toimivasta suuresta tytäryhtiöstä. Aineisto kerättiin syksyllä 2025.