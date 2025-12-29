Joka kolmas koira pelkää ilotulitteita

Agria Eläinvakuutuksen teettämän kyselytutkimuksen mukaan 35 prosenttia koirista pelkää ja ahdistuu ilotulitteiden vuoksi. Kissoista noin puolet reagoi kyselyn mukaan ilotulitteisiin, mutta vain 13 prosenttia kissoista stressaantuu paukkeesta voimakkaasti.

– Koirille pelkotila ja stressi jää herkästi päälle, kun taas useimmat kissat toipuvat pelosta nopeammin – silti yhdenkään eläimen ei pitäisi joutua kärsimään ihmisten huvitusten vuoksi. Pitkäkestoinen stressi voi aiheuttaa käytösmuutoksia, heikentää immuunijärjestelmää ja lisätä tapaturmariskiä, kun eläin yrittää paeta ääntä, Agria Eläinvakuutuksen tiedotteessa kerrotaan.

Lemmikkiä voi yrittää siedättää koviin ääniin, mutta tehtävä on usein varsin haasteellinen, sillä ääniarkuus on osittain periytyvä ominaisuus.

Eläimelle kannattaa luoda turvapaikka, jossa ilotulitteiden äänet ja valot on vaimennettu paksuilla verhoilla ja musiikilla. Paras on eläimen itse valitsema piilopaikka.

Lemmikkiä ei saa jättää yksin kotiin. Omistajan on myös syytä pysyä rauhallisena rakettien ja paukkujen keskellä.

Feromonivalmisteet ja erilaiset ravintolisät saattavat rauhoittaa eläintä. Asiasta kannattaa keskustella eläinlääkärin kanssa hyvissä ajoin etukäteen. Joissain tapauksissa eläimelle voidaan määrätä rauhoittavaa lääkettä.

Lemmikkiä kannattaa ulkoiluttaa riittävän aikaisin päivällä, jotta sitä ei tarvitse viedä ulos pahimman paukkeen aikana. Lenkille on syytä ottaa varmuuden vuoksi sekä kaulapanta että valjaat, jotta eläin ei pääse rimpuilemaan vapaasti.

Omistajaa Agria Eläinvakuutus suosittelee harkitsemaan, voisitko viettää uudenvuoden rauhallisessa paikassa, kuten syrjäisellä mökillä tai lentokenttähotellissa, jonka ympäristössä ei ammuta lainkaan ilotulitteita.

Mikäli lemmikki karkaa, yhteyttä voi ottaa Etsijäkoiraliittoon. Neuvontapuhelin palvelee uutenavuotena vuorokauden ympäri.

Kyselytutkimukset toteutti Agrian toimeksiannosta Xtreme Insight AB joulukuussa 2024. Vastauksia antoi kaikkiaan yli 600 suomalaista lemmikinomistajaa.