Johtajat unohtavat ihmiset ja luvut ohjaavat päätöksiä

Työelämän asiantuntijayhtiö Eezyn vuosittainen tutkimusraportti valottaa suomalaisjohtajien kokemuksia johtamisen tilasta Suomessa. Vastauksista ilmenee, että yrityksiä johdetaan kovin arvoin, ensisijaisesti kasvun ja kannattavuuden näkökulmasta.

Yrityskulttuurin merkitys tunnistetaan strategian onnistumisen kannalta ratkaisevaksi, mutta sitä ei johdeta systemaattisesti.

Johtajatutkimuksen tulokset paljastavat hälyttävän ristiriidan. Yritysten tavoitteet ja muutospaineet ovat suuria, mutta ymmärrys ihmisten johtamisen merkityksestä näiden onnistumisessa ontuu. ”Pehmeät” teemat mahtuvat johtoryhmien agendalle alle puolella organisaatioista.

Yksilötasolla johtajat nostavat muutosjohtamisen osaamisen itselleen tärkeimmäksi teemaksi. Kuitenkaan sen onnistumisen kannalta kriittisiin asioihin, kuten henkilöstön motivaation ja työntekijäkokemuksen johtamiseen, ei panosteta.

– Tutkimustulosten valossa vaikuttaa siltä, että tässä hetkessä kasvua haetaan johtamalla numeroita ja teknologista kehitystä. Ihmisten johtaminen jää sivurooliin. Esimerkiksi yrityskulttuurin merkitys tiedostetaan, mutta sen johtaminen jää abstraktille tasolle ilman konkreettisia rakenteita, mittareita ja käytäntöjä, kommentoi Eezy Flown tutkimus- ja tietojohtaja Johanna Lehmus.

Eezy Leidenschaftin yrityskulttuurimuotoilija Katriina Grönqvistin mukaan puolet johtoryhmistä ei ole vielä pysähtynyt miettimään, millaisella kulttuurilla strategiat toteutetaan.

– Se paljastaa valtavan hyödyntämättömän taloudellisen potentiaalin. On rohkaisevaa nähdä, että yhä useammin kulttuurista haetaan ratkaisuja kilpailukyvyn, asiakaskokemuksen ja henkilöstön motivaation vahvistamiseen. Juuri näiden kautta voidaan vapauttaa se kasvuvoima, jota esimerkiksi strategiset teknologiahankkeet hankkeet yksin eivät synnytä.

Eezy Flown vuosittaiseen kyselytutkimukseen osallistui kesällä 2025 yhteensä 300 vastaajaa, joista 68 prosenttia toimii johtoryhmässä ja 25 prosenttia hallitusroolissa. Yli 250 henkilön organisaatiossa vastaajista työskenteli 35 prosenttia, keskisuuressa organisaatiossa 34 prosenttia ja pienessä organisaatiossa 31 prosenttia (alle 50 henkilöä).