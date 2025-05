Johan oli nukkumassa. 135-metrinen konttialus rysähti metrien päähän kotitalosta

Norjalainen Johan Helberg nukkui kotonaan, kun 135-metrinen konttialus törmäsi hänen talonsa rantaan Trondheimin Bynesetissä varhain torstaina 22. toukokuuta.

– Jos se olisi osunut viisi metriä enemmän oikealle, se olisi liukunut rantakalliota ylös ja taloni näyttäisi varmaan aika erilaiselta, Helberg sanoi Norjan yleisradioyhtiö NRK:n haastattelussa.

Aluksella oli 16 hengen miehistö, joka selviytyi törmäyksestä vammoitta. Myöskään öljyvuodoista ei ole raportoitu. Alusta yritettiin jo torstaiaamuna saada irti rannasta, mutta onnistumatta.

Helberg ei omien sanojensa mukaan herännyt, kun laiva törmäsi rantaan.

– Mutta heräsimme siihen, kun naapuri soitti ovikelloa ja kysyi: ’Oletko nähnyt tuota laivaa?’ Se oli aika absurdia. Kun katsoin ulos ikkunasta, siinä oli laivan keula, Helberg kertoi.

Ainoa hänen taloonsa kohdistunut vahinko oli sähkökaapelin katkeaminen talon lämpöpumppuun.

Helbergin naapuri Jostein Jørgensen kertoi nähneensä koko tapauksen.

– Kello oli viisi aamulla, kun heräsin laivan ääneen vuonossa.

Hän on tottunut ohi kulkeviin aluksiin, mutta huomasi moottorin äänen kuuluvan huomattavan kovaa.

– Joten katsoin ikkunasta ja näin laivan tulevan suoraan kohti rantaa.

Alus liikkui reipasta nopeutta eikä antanut mitään merkkiä kurssin muuttamisesta. Jørgensen meni ulos, yritti huutaa ja viheltää sen miehistölle, mutta alus vaan jatkoi kohti rantaa. Norjan merenkulkulaitoksen mukaan laivan nopeus oli noin 16 solmua (30 km/h) ennen sen törmäystä rantaan.

Trøndelagin poliisipiirin edustaja kertoi, että onnettomuuden tutkinta on aloitettu ja että yksi aluksen miehistön jäsen on epäilyksen alainen. Hän ei kuitenkaan kertonut epäillystä muuta kuin että tämä oli ollut aluksen komentosillalla törmäyksen tapahtuessa.

Miehistöä on kuultu alustavasti, ja kuulusteluja jatketaan aluksen irrottamisen jälkeen. Poliisilla on useita hypoteeseja onnettomuuden syistä, mutta humalatilaa ei epäillä.

Laivayhtiö North Sea Container Linen toimitusjohtajan Bente Hetlandin mukaan aluksella on 200–300 tuotetta konteissa. Hän ei kommentoi onnettomuutta ennen yhtiön sisäisen tutkinnan valmistumista. Hän kuvasi aluksen miehistöä hyvin kokeneeksi.

Sama alus, NCL Salten, on törmännyt rantaan aikaisemminkin, lokakuussa 2023. Silloin se pääsi irti omilla moottoreilla. Alus on purjehtinut Norjan rannikolla jo 15 vuotta.

Not your average Thursday morning in Trondheim On 22 May 2025 at 17:22, the 135m NCL Salten ran aground just meters from Johan Helberg’s home — no injuries reported. “We slept 7m from the bow and didn’t hear a thing.” : VG-Tipser | #ShippingNews #Maritime #Grounding pic.twitter.com/kusPKbZwa3

Trondheim, Norway

22 May 2025

No injuries

For Johan Helberg, the day started with neighbours urgently knocking on his door. Just outside, a 135-metre container ship, the NCL Salten, had run aground only metres from his house.

“We slept just seven meters from where the… https://t.co/YJRhjyrWct pic.twitter.com/0ZnX4lsurn

— Sal Mercogliano (WGOW Shipping) (@mercoglianos) May 22, 2025