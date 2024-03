Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenin hallinto etsii vaihtoehtoisia tapoja tukea Ukrainaa republikaanienemmistöisen kongressin pysäytettyä Bidenin esittämän 61 miljardin dollarin apupaketin käsittelyn.

Asiasta kertoo Yhdysvaltain kansallisen turvallisuusneuvoston tiedottaja John Kirby yhdysvaltalaiselle valtion rahoittamalle Voice of America -kanavalle.

Kirbyn mukaan Biden aikoo vedota Ukrainan tukemisen tärkeyteen vuosittaisessa state of the union -puheessaan. Biden tulee hänen mukaansa puhumaan myös siitä, kuinka Yhdysvallat on vahvistunut Bidenin presidenttikaudella.

Yhdysvaltojen molempien pääpuolueiden sitoutuminen Ukrainan tukemiseen on Kirbyn mukaan tärkeää. Hän korostaa, että vaihtoehtoiset tavat tukea Ukrainaa eivät vastaa mittakaavaltaan esitettyä tukipakettia.

Kirbyn mukaan Yhdysvallat keskustelee Ukrainan kanssa myös suunnitelmista ja sopimuksista, joiden tarkoituksena on taata Ukrainan turvallisuus sodan jälkeen.

Ukrainan apu on ollut jumissa Yhdysvaltain kongressissa syksystä 2023 lähtien. Maan senaatti hyväksyi 13. helmikuuta yhteensä 95 miljardin dollarin apupaketin, joka sisältää varoja Ukrainalle ja muille Yhdysvaltain liittolaisille.