Joe Biden: Yhdysvallat surmannut Al-Qaidan johtajan

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden kertoo Yhdysvaltojen surmanneen terroristiverkosto Al-Qaidan nykyisen johtajan.

– Lauantaina minun käskystäni Yhdysvallat toteutti Kabulissa Afganistanissa onnistuneen ilmaiskun, jolla surmattiin Al-Qaidan emiiri Ayman al-Zawahiri, kertoi presidentti Biden valkoisen talon julkaisemassa videoviestissä.

Biden muistutti, että Zawahiri oli aiemmin surmatun Osama bin Ladenin kakkosmies syyskuun 11. päivän terrori-iskujen aikaan vuonna 2001. Kun bin Laden surmattiin vuonna 2011, seurasi Zawahiri häntä terroristiverkoston johtajana.

– Hän osallistui keskeisesti syyskuun 11. päivän terrori-iskujen suunnitteluun. Hän oli yksi merkittävimmistä vastuullisista hyökkäyksissä, joissa sai surmansa 2997 ihmistä Amerikan maanperällä, jatkoi Biden.

Heti syyskuun 11. päivän terrori-iskujen jälkeen Yhdysvallat ilmoitti maksavansa 25 miljoonaa dollaria Zawahirin löytämiseen johtavasta tiedosta.

Zawahiri oli jo tuomittu poissaolevana vuonna 1998 Yhdysvaltojen suurlähetystöjä Tansanian Dar es Salaamissa ja Kenian Nairobissa vastaan tehdyistä iskuista, joissa sai surmansa yhteensä 224 ihmistä.

Vuonna 1951 egyptiläiseen yläluokkaiseen perheeseen syntynyt Ayman Al-Zawahiri oli pitkän linjan islamistiterroristi ja koulutukseltaan lääkäri.

Zawahiri liittyi Muslimiveljeskuntaan jo 14-vuotiaana ja osallistui myöhemmin uskonsoturina neuvostomiehittäjien vastaiseen taisteluun Afganistanissa. Vuonna 1998 hän liitti johtamansa Egyptin Islamilaisen Jihadin Osama bin Ladenin johtamaan Al-Qaidaan.

I made a promise to the American people that we’d continue to conduct effective counterterrorism operations in Afghanistan and beyond.

We have done that. pic.twitter.com/441YZJARMX

— President Biden (@POTUS) August 2, 2022