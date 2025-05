Jemenin huthikapinalliset olivat vähällä pudottaa USA:n huippuhävittäjiä

Paljastukset Yhdysvaltain sotilasoperaatiosta Jemenin hutheja vastaan ovat saaneet monet sotilasasiantuntijat kohottelemaan kulmiaan. Kapinallisjoukkojen on kerrottu jopa vaarantaneen tulituksellaan kehittyneimpiä amerikkalaisia hävittäjäkoneita.

New York Times on koonnut tästä löytyvään juttuunsa pysäyttäviä useisiin lähteisiin perustuvia tietoja. Jutussa kuvataan, miksi presidentti Donald Trumpin Valkoinen talo päätti lopettaa operaation nyt.

– Trump aloitti hutheja vastaan operaation, jonka oli määrä kestää 8-10 kuukautta. Hän antoi sen jatkua vain kuukauden. Hän veti töpselin seinästä ja julisti voiton, kun alkoi olla selvää, ettei hankkeella saavutettu yhtään mitään ja amerikkalaisia sotilaita saatettiin varsin todelliseen vaaraan, Eurasia Group -tutkimusyhtiön vanhempi analyytikko ja alueen turvallisuuspolitiikan asiantuntija Gregory Brew summaa X-palvelussa.

Lyhyt operaatio on tullut julkisuudessa olevien tietojen perusteella varsin kalliiksi. Huthit ovat ampuneet kuukauden aikana alas seitsemän amerikkalaista MQ-9-lennokkia. Ne maksavat noin 30 miljoonaa dollaria kappale. Kaksi F/A-18 Super Hornet -hävittäjää on lisäksi pudonnut mereen hutheja vastaan operoivan lentotukialus Harry S. Trumanin kannelta. Ensimmäisen tapauksen takana oli tiettävästi lentotukialuksen nopea väistöliike epäillyn huthien ohjusiskun takia. Toisella kertaa kyse oli epäonnistuneesta laskeutumisesta.

NYTimesin kaikkein kovin paljastus liittyy kuitenkin vaaratilanteisiin, joita huthit ovat väitetysti pystyneet aiheuttamaan Yhdysvaltain edistyneimmälle hävittäjäkalustolle.

Amerikkalaislehti kertoo huthien ilmapuolustusten olleen vähällä osua useisiin amerikkalaisiin F-16 hävittäjin ja ainakin yhteen F-35-hävittäjään. Useiden viranomaislähteiden antamien tietojen mukaan tilanteiden päättyminen ”amerikkalaisiin uhreihin” oli varsin todellinen.

Artikkelissa kerrotaan, että muun muassa B-2-häivepommikoneita ja kalliita täsmäaseita hyödyntänyt operaatio ehti maksaa arviolta noin miljardi dollaria vain kuukauden aikana. Täsmäaseiden kulutusta kuvataan sellaiseksi, että se sai Yhdysvaltain puolustusministeriön asiantuntijat huolestumaan. Amerikkalaisjohdon kerrotaan taas mitanneen operaation menestystä sillä perusteella, kuinka paljon ampumatarvikkeita käytettiin.

Amerikkalaisen Stimson Center -ajatushautomon vanhempi tutkija Emma Ashford luonnehtii paljastuksia ”hulluiksi”.

Hän kuitenkin kehuu Trumpin hallintoa siitä, että se päätyi lopettamaan operaation.

– Moni muu hallinto olisi vain jatkanut mieluummin kuin antanut kuvan heikkoudesta, Ashford kirjoittaa X:ssä, ja vihjaa Trumpin edeltäjä Joe Bidenin hallintoon.

– Antaa hyvän kuvan tästä hallinnosta, että siellä tehtiin kustannus-hyötylaskelma ja pantiin tälle piste.

Some crazy moments in this NYT story about the Houthi campaign:

— they almost shot down an F-35

— it cost $1 billion for 30 days

— it used so many precision munitions that Pentagon contingency planners started to freak out

— CENTCOM's metric of success was "bombs dropped" pic.twitter.com/N0J8IPjRea

— Emma Ashford (@EmmaMAshford) May 13, 2025